মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো থেকে কিছু সেনা সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা হামলার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো থেকে কিছু সদস্যকে সরিয়ে নিচ্ছে।
ট্রাম্প ও ইরানের নেতাদের পাল্টাপাল্টি হুমকিতে বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব সতর্কতা হিসেবে ঘাঁটিগুলো থেকে ওই সদস্যদের সরিয়ে নিচ্ছে বলে বুধবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন মার্কিন কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন।
আজ এর আগে ইরানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, যেসব প্রতিবেশী দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা রয়েছেন, সেসব দেশকে সতর্ক করে তেহরান বলেছে, ওয়াশিংটন হামলা করলে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে আঘাত করা হবে।
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়ে দেশটিতে হামলা চালানোর হুমকি দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
একটি মানবাধিকার সংস্থার হিসাব অনুসারে, ইরানে চলমান বিক্ষোভে নিহত বেড়ে প্রায় ২ হাজার ৬০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এই বিক্ষোভকে ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানে দেশটির ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে।