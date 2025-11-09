বিবিসির সংবাদ শতভাগ ভুয়া, দাবি ট্রাম্পের প্রেস সচিবের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেস সচিব ক্যারোলাইট লেভিট
যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির ‘শতভাগ সংবাদ ভুয়া’ বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেস সচিব ক্যারোলাইট লেভিট। সংবাদমাধ্যমটিকে ‘অপপ্রচার চালানোর একটি হাতিয়ার’ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন তিনি। সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন লেভিট।

বিবিসির একটি তথ্যচিত্রের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য সম্পাদনা নিয়ে চলমান সমালোচনার মধ্যেই এমন অভিযোগ আনলেন ট্রাম্পের প্রেস সচিব। ওই বক্তব্য সম্পাদনার প্রক্রিয়া নিয়ে এরই মধ্যে ব্রিটিশ আইনপ্রণেতারা বলেছেন, বিবিসিকে ‘কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব’ দিতে হবে।

বিবিসির ওই তথ্যচিত্রে ট্রাম্পকে বলতে দেখা যায়, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি সমর্থকদের নিয়ে ক্যাপিটল ভবনের দিকে যাত্রা করবেন তিনি। সমর্থকদের ‘নারকীয় লড়াই’ করতেও আহ্বান জানান। তবে ট্রাম্পের বক্তব্যের একটি অংশ বিবিসি বাদ দিয়েছিল। সেখানে তিনি সমর্থকদের ‘শান্তিপূর্ণভাবে এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে’ বলেছিলেন।

এ বিষয়ে লেভিট বলেন, বিবিসি যেসব ‘ভুয়া খবর’ সরবরাহ করে, তার আরও একটি প্রমাণ হলো এই ভিডিও।

