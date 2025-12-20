ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলির জেরে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড লটারি স্থগিত করলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ড রাজ্যের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার ঘটনার জেরে গ্রিন কার্ড লটারি প্রোগ্রাম স্থগিত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী ক্রিস্টি নোম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এ ঘোষণা দেন। তিনি লিখেন, ‘ট্রাম্পের নির্দেশে তিনি এই ভিসা প্রোগ্রাম স্থগিত করেছেন। এটি স্থগিত করা হয়েছে ‘যাতে এই বিপর্যয়কর প্রোগ্রামের কারণে আর কোনো আমেরিকান [নাগরিক] ক্ষতিগ্রস্ত না হন।’
রোড আইল্যান্ডের প্রভিডেন্স শহরের পুলিশ প্রধান অস্কার পেরেজ জানান, গত শনিবারের (১৩ ডিসেম্বর) বন্দুক হামলায় নিহত সন্দেহভাজন ক্লাউডিও নেভেস ভালেন্টে একজন পর্তুগিজ নাগরিক। তিনি প্রথমে শিক্ষার্থী ভিসায় ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। পরে ২০১৭ সালে তিনি অভিবাসী ভিসা প্রোগ্রামের (ডিভি১) মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং গ্রিন কার্ড লাভ করেন।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৪৮ বছর বয়সী ভালেন্টেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা, তিনি গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।
মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করেন, সন্দেহভাজন ভালেন্টে শুধু ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দুক হামলার সঙ্গে জড়িত নন। বরং চলতি সপ্তাহের শুরুতে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক নুনো লুরেইরোকেও তিনি হত্যা করেছেন। অধ্যাপক নুনোও একজন পর্তুগিজ নাগরিক।
দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৫০ হাজার বিদেশি নাগরিককে ডিভি১ প্রোগ্রামের আওতায় স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা গ্রিন কার্ড দেয় যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের যেসব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীর সংখ্যা কম, সেসব দেশের নাগরিকদের এই ভিসা দেওয়া হয়।
ক্রিস্টি নোম এক্সে লিখেন, ২০১৭ সালে সাইফুল্লো সাইপভ নামের এক ব্যক্তি নিউইয়র্ক নগরে গাড়ি চাপা দেন। এ ঘটনায় আটজন নিহত হন। এরপর থেকে ট্রাম্প এই ডিভি১ প্রোগ্রাম ‘শেষ করার জন্য চেষ্টা করছিলেন।’
নোম দাবি করেন, সাইফুল্লো সাইপভ উজবেকিস্তানের নাগরিক। তিনি ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সমর্থক। নিউইয়র্ক নগরে হামলার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। ডিভি১ প্রোগ্রামের আওতায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন।
ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলায় নিহত দুই শিক্ষার্থী হলেন—১৯ বছর বয়সী এলা কুক এবং ১৮ বছর বয়সী মুখাম্মাদ আজিজ উমুরজোকভ। আলাবামা অঙ্গরাজ্য থেকে আসা এলা কুক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। আর উজবেক-আমেরিকান শিক্ষার্থী উমুরজোকভ সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। শনিবারের ওই ঘটনায় ৯ জন আহত হন।