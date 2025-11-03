মাদুরোর দিন শেষ হয়ে আসছে: ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে পরস্পরবিরোধী বার্তা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
একদিকে ট্রাম্প লাতিন আমেরিকার দেশটির বিরুদ্ধে নিকট ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি বলেছেন, ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলা মাদুরোর ‘দিন শেষ হয়ে আসছে’।
গতকাল রোববার মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিবিএসের ‘৬০ মিনিটস’ অনুষ্ঠানে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এ কথা বলেন।
সাক্ষাৎকারটি এমন এক সময়ে প্রচারিত হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি জোরদার করছে। একই সঙ্গে মাদক পাচারের অভিযোগ তুলে বিভিন্ন নৌযানে হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছেন।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে? জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার তা মনে হয় না।’
তবে যখন ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাদুরোর সময় কি শেষ হয়ে আসছে? ট্রাম্প জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।’
তেলসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে মাদুরোর অভিযোগ, মাদকবিরোধী লড়াইকে অজুহাত বানিয়ে ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করছে যুক্তরাষ্ট্র। এর উদ্দেশ্য হলো, দেশটির তেলসম্পদ দখল করা।
গত কয়েক সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় অন্তত ১৫টি নৌযানে হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় অন্তত ৬৫ জন নিহত হয়েছেন।
সবশেষ হামলাটি হয়েছে গত শনিবার। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এসব হামলার সমালোচনা করেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এসব হামলা চিহ্নিত মাদক পাচারকারীদের নিশানা করে চালানো হয়ে থাকলেও তা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শামিল।
হামলার লক্ষ্যবস্তুগুলো সত্যিই মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল কি না কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করেছিল কি না, সে বিষয়ে ওয়াশিংটন এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো প্রমাণ দেয়নি।