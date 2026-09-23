জার্মানিতে একটি মার্কিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, পশ্চিম জার্মানির স্পাংডাহলেমে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাঁটির একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান গতকাল মঙ্গলবার বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে সেটিতে থাকা একজন পাইলট নিরাপদে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলে জরুরি উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন বলেও ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ‘চারটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফ্লাইট শেষে স্পাংডালেম বিমানঘাঁটিতে ফিরছিল। এ সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিধ্বস্ত হওয়া যুদ্ধবিমানটি ওই চারটির একটি ছিল। বাকি তিনটি বিমান রামস্টাইন বিমানঘাঁটিতে চলে যায় এবং নিরাপদে অবতরণ করে।’