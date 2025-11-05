জয়ের খবরে উল্লাসে ফেটে পড়েন জোহরান মামদানির সমর্থকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে, ৪ নভেম্বর ২০২৫
জয়ের খবরে উল্লাসে ফেটে পড়েন জোহরান মামদানির সমর্থকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে, ৪ নভেম্বর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্র

নীল-হলুদ টুপির উচ্ছ্বাসে মলিন ট্রাম্পের লাল টুপি

বিবিসি

ইতিহাস গড়লেন জোহরান মামদানি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ১১১তম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। শহরটির সবচেয়ে কম বয়সী ও প্রথম মুসলিম মেয়র হতে চলেছেন তিনি।

জয়ের ক্ষণটি নেচে-গেয়ে উল্লাস করে উদ্‌যাপন করছেন মামদানির সমর্থকেরা। মাথায় নীল-হলুদ রঙের টুপি পরে উৎসবে মেতেছেন তাঁরা।

নির্বাচনে মামদানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একাধিকবার মামদানির বিরুদ্ধে কথার তোপ দাগেন তিনি। ট্রাম্প বিভিন্ন সময় মাথায় লাল রঙের টুপি পরেন। তাতে লেখা থাকে, ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’।

Also read:নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হলেন জোহরান মামদানি

এর বিপরীতে মামদানির সমর্থকেরা বেছে নিয়েছেন নীল ও হলুদ টুপি। বিবিসি বলছে, এটা আজ রাতে (স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত) লাল টুপির বিরুদ্ধে নিউইয়র্কবাসীর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ধরন।

মামদানির জয়ের খবরে তাঁর প্রচার শিবিরের সদর দপ্তরে জড়ো হওয়া সমর্থকেরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। সেখানে বড় পর্দায় জয়ের খবর প্রচার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নেচে-গেয়ে আনন্দ-উৎসবে মাতেন সবাই। ডিজে কেন্ড্রিক লামারের ‘নট লাইক আস’ গানের সঙ্গে নাচেন সমর্থকেরা।

হলুদ ক্যাপ পরে জোহরান মামদানির সমর্থকদের উল্লাস।যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে, ৪ নভেম্বর ২০২৫

ট্রাম্পের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিসিয়া জেমস বিজয় উৎসবে যোগ দেন। ভিড়ের মধ্যে মামদানির সমর্থকদের সঙ্গে সেলফি তুলতে দেখা যায় তাঁকে।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় আজ বুধবার ভোর ৫টা) আনুমানিক ১৭ লাখ মানুষ ভোট দিয়েছেন বলে জানিয়েছে শহরের নির্বাচন বোর্ড। গত ৩০ বছরের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি।

Also read:নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৩০ বছরে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি

এবারের নির্বাচনে প্রায় ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ জন আগাম ভোট দিয়েছেন, যা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো নির্বাচনে নিউইয়র্ক শহরে এটিই সর্বোচ্চ আগাম ভোট পড়ার ঘটনা।

৩৪ বছর বয়সী জোহরান মামদানি এবারের নির্বাচনে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর অঙ্গীকার করেছেন। তরুণসহ সব বয়সী ভোটারের মধ্যে বেশ সাড়াও পেয়েছেন। তার প্রতিফলন দেখা গেছে ভোটকেন্দ্রে।

Also read:জোহরান মামদানির কতটা বিরোধী, কুমোকে সমর্থন দিয়ে সেটি বুঝিয়ে দিলেন ট্রাম্প
আরও পড়ুন