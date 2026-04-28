ডেলটা এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ
যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে মাঝ আকাশে উড়োজাহাজে নতুন যাত্রীর আগমন

এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের ডেলটা এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটের ক্রু ও যাত্রীরা গত শুক্রবার মাঝ আকাশে অপ্রত্যাশিত এক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। গতকাল সোমবার এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে ওই ঘটনার বিস্তারিত জানায়।

স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় ডেলটা এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য জর্জিয়ার আটলান্টা থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওরেগন অঙ্গরাজ্যের শহর পোর্টল্যান্ডে রওনা হয়।

পাঁচ ঘণ্টার এই যাত্রা স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে শেষ হওয়ার কথা ছিল। গন্তব্যে পৌঁছাতে যখন আর মাত্র আধা ঘণ্টার মতো সময় বাকি, তখন মাঝ আকাশে একজন নারী যাত্রীর প্রসববেদনা ওঠে। পরে এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ খানিকটা কৌতুক করে বলেন, শিশুটি সম্ভবত আধা ঘণ্টা দেরি করতে রাজি ছিল না।

নারী যাত্রীর প্রসববেদনা ওঠার পর উড়োজাহাজে থাকা স্বেচ্ছাসেবক নার্স ও চিকিৎসকেরা তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসেন।

পরে ডেলটা এয়ারলাইনসের একজন মুখপাত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, ‘পোর্টল্যান্ডে অবতরণের আগে উড়োজাহাজে থাকা এক যাত্রীর সেবায় স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা ক্রু ও চিকিৎসাকর্মীদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা নতুন পরিবারটির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।’

ওই ফ্লাইটে থাকা ১৫৩ জন যাত্রীর মধ্যে ঘটনাক্রমে ২ জন নার্স এবং ১ জন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা ওই নারীর সন্তান প্রসবে সহায়তা করেন।

ফ্লাইটের চারজন কেবিন ক্রুও সহায়তা করেন। ডেলটা এয়ারলাইনস জানিয়েছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্য করার জন্য তারা কেবিন ক্রুদের বিস্তৃত চিকিৎসাবিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ওই চার কেবিন ক্রুও এই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

ক্রুরা জরুরি অবতরণের জন্য এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে জানান এবং উড়োজাহাজটি অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে জরুরি চিকিৎসাকর্মীরা তাঁদের স্বাগত জানান।

পোর্টল্যান্ডের একজন মুখপাত্র জানান, মা ও শিশুর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

কিছু কিছু এয়ারলাইনস অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। যেমন প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের কাছাকাছি সময়ে তাঁদের উড়োজাহাজে চড়তে দেওয়া হয় না বা উড়োজাহাজে চড়তে চিকিৎসকের সনদের প্রয়োজন হয়। তবে ডেলটা এয়ারলাইনস এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে না।

গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমে ওই নারী ও তাঁর নবজাতক কন্যাশিশুর ছবি প্রকাশ করা হয়।

