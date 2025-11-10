শাটডাউনের মধ্যে কর্মী সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি জাদুঘর বন্ধ রাখা হয়েছে। ৭ নভেম্বর, ২০২৫
সিনেটে বিল পাস, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে অচলাবস্থা শেষ হতে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল আবার চালু করা নিয়ে মার্কিন সিনেটে একটি বিল গতকাল রোববার পাস হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে রেকর্ড ৪০ দিন ধরে চলা শাটডাউন বা অচলাবস্থার অবসান হওয়ার পথ খুলেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের বাজেট পাস নিয়ে দীর্ঘ এ অচলাবস্থার কারণে বহু সরকারি কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে দেশটিতে উড়োজাহাজ চলাচল দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

গতকাল রোববার সিএনএন, ফক্স নিউজসহ একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি, খাদ্যসহায়তা এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারি কর্মী বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে টানাপোড়েনের পর আইনপ্রণেতারা আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের তহবিল চালু রাখতে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছেন।

এ খবর প্রকাশের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে, সরকারের অচলাবস্থা শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে।’

ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটিয়ে হোয়াইট হাউসে ফিরেছেন ট্রাম্প।

সিএনএনের খবরে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দসংক্রান্ত বিলটি গতকাল সিনেটে ৬০-৪০ ভোটে পাস হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ভোট চলে। সরকারের অচলাবস্থা কাটাতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সদস্যসংখ্যা ১০০। সিনেটে এই বিল পাসের জন্য অন্তত ৬০ ভোটের প্রয়োজন পড়ে। এর আগে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হলেও পর্যাপ্ত ভোট না পড়ায় বিলটি পাস হয়নি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

এদিন ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর ক্যাথরিন কর্টেজ মাস্তো, ডিক ডার্বিন, জন ফেটারম্যান, টিম কেইন, ম্যাগি হাসান, জ্যাকি রোজেন, জিন শাহিন এবং স্বতন্ত্র সিনেটর অ্যানগাস কিং ব্যয় বরাদ্দ বিলটি এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দেন।

তবে সিনেটে বিল পাস হলেও সরকারের অচলাবস্থা পুরোপুরি কাটতে এখনো কিছু কাজ বাকি আছে।

সিনেটে পাস হওয়া এই বিল এখন মার্কিন আইনসভার নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে যাবে। বর্তমান মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে বিলটি পাস হলে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য তা ট্রাম্পের কাছে পাঠানো হবে। ট্রাম্প সই করতে বিলটি চূড়ান্ত হবে।

গত ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অচলাবস্থা চলছে।

