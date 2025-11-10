বিবিসির বিরুদ্ধে মামলার হুমকি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী গণমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বিবিসি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, তারা মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়ে পাঠানো একটি চিঠি পেয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। অবশ্য এর মধ্যে কিছু মামলা ইতিমধ্যেই আদালতে খারিজ হয়ে গেছে।
এর আগে বিবিসির চেয়ারম্যান সমির শাহ বিবিসি নিউজে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সংবাদমাধ্যমটি সম্ভবত ট্রাম্পের পক্ষে থেকে মামলা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
শাহ বলেন, ‘ট্রাম্প একজন “মামলাপ্রিয় মানুষ”। তাই আমাদের সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।’
বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি ও সংবাদ বিভাগের প্রধান ডেবোরাহ টারনেস গতকাল রোববার পদত্যাগ করেছেন। প্যানোরমা অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক তথ্যচিত্রকে কেন্দ্র করে বিবিসি ব্যাপক বিতর্কের মধ্যে আছে। আর এর মধ্যেই তাঁরা দুজন পদত্যাগ করেছেন।
বিবিসির প্যানোরমা অনুষ্ঠানে প্রচারিত তথ্যচিত্রে ট্রাম্পের একটি ভাষণ ভুলভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ট্রাম্পের ভাষণের আলাদা আলাদা অংশ সেখানে জোড়া দেওয়া হয়েছে এবং সেটি শুনে মনে হচ্ছে ট্রাম্প মানুষকে ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করছেন।
গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ওই তথ্যচিত্র প্রচার করা হয়েছিল।