নাটালি হার্পসহ তিন নারী কর্মীকে ৪৫ হাজার ডলার করে উপহার দিয়েছিলেন ট্রাম্প

হোয়াইট হাউসের তিন নারী কর্মীকে ৪৫ হাজার ডলার করে উপহার দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনজনের আর্থিক বিবরণীতে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে ওই অর্থকে ‘ছুটি কাটানোর নগদ উপহার’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনজন। ওই নারী কর্মীদের মধ্যে নাটালি হার্পও আছেন। অন্য দুজন হলেন চেম্বারলেন হ্যারিস ও মার্গো মার্টিন।
ট্রাম্পের সহযোগী হিসেবে হার্প হোয়াইট হাউসে যোগ দেন ২০২২ সালে। তিনি ট্রাম্পের বেশ অনুগত হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি ট্রাম্পের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তাঁকে নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়। এই সমালোচনার একটি কারণ হলো সম্প্রতি ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের চেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হার্পকে বেশি দেখা যাচ্ছিল।
হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, ওই তিনজনের বার্ষিক বেতন ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার করে। এর বাইরে তাঁদের দেওয়া নগদ উপহার নিয়ে এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই নিজের ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলের লোকজনকে বড়দিনের উপহার দিয়ে আসছেন। সরকারি দায়িত্বে থাকা কর্মী ও সহযোগীরাও কখনো কখনো উপহার পেয়েছেন। এ উপহারের সঙ্গে সরকারি দায়িত্বের কোনো সম্পর্ক নেই।
তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের হোয়াইট হাউসের নৈতিকতাবিষয়ক আইনজীবী রিচার্ড পেইন্টার এ নগদ উপহারের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফেডারেল আইনে সরকারি কর্মীদের বেতনের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে।