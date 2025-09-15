আটক সন্দেহভাজন টাইলার রবিনসন
কার্ক হত্যায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি বামপন্থায় বিশ্বাসী, ট্রান্সজেন্ডারের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক: গভর্নর

এএফপি ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে চার্লি কার্ককে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া টাইলার রবিনসন এক ট্রান্সজেন্ডার রুমমেটের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ‘বামপন্থী মতাদর্শে’ বিশ্বাসী ছিলেন।

গতকাল রোববার ইউটাহর গভর্নর স্পেন্সার কক্স এ কথা বলেছেন। চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে চলা বিতর্কের মধ্যে সন্দেহভাজন হত্যাকারী সম্পর্কে এসব তথ্য দিয়েছেন কক্স।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন টকশোতে গভর্নর স্পেন্সার কক্সের কাছে টাইলার রবিনসনের একজন ট্রান্সজেন্ডার সঙ্গী থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি এটা নিশ্চিত করতে পারছি।’ তিনি আরও বলেন, ওই রুমমেটের সঙ্গে টাইলার রবিনসনের প্রেমের সম্পর্ক। ওই সঙ্গী একজন পুরুষ এবং তিনি নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন।

টাইলার রবিনসনের এ সঙ্গীর কাছ থেকে তদন্তকাজে খুব সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ করে কক্স বলেন, ‘এই সঙ্গী ভীষণভাবে সহযোগিতা করছেন। তিনি কিছুই জানতেন না, আর এখন তদন্তকারীদের সঙ্গে কাজ করছেন।’

গভর্নর কক্স বলেছেন, ২২ বছর বয়সী রবিনসনের বিরুদ্ধে আগামীকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হতে পারে। তিনি বলেন, ট্রান্সজেন্ডার সঙ্গীর রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি রবিনসনের মানসিক অবস্থার ওপর কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে এসব বিষয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। চার্লি কার্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি আরও বলেন, ‘আবারও বলছি, এসব বিষয় আমরা এখনো খতিয়ে দেখছি।’

কক্স বলেছেন, রবিনসন বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলে তদন্তকারীরা ধারণা করছেন। কক্স বলেন, ‘এই হত্যাকারীর সঙ্গে স্পষ্টতই বামপন্থী মতাদর্শের একটা সংযোগ ছিল।’

তিনি বলেন, রবিনসন যেহেতু তদন্তে সহযোগিতা করছেন না, তাই তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা বিষয়গুলো জানাচ্ছেন।

গত শনিবার কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রবিনসনের সঙ্গে এক ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। খবরটি যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র-ডানপন্থী অ্যাকটিভিস্টদের অনেকের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে।

রক্ষণশীল ইনফ্লুয়েন্সার লরা লুমার শনিবার বলেছেন, ‘ট্রান্স (রূপান্তরিত হওয়া) আন্দোলনকে সন্ত্রাসী আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করা হোক।’

একই সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক ইলন মাস্ক একাধিক পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে জেন্ডার রূপান্তরের চিকিৎসা নিষিদ্ধ করার দাবি করা হয়েছে এবং বামপন্থী মতাদর্শের সমালোচনা করা হয়েছে।

শনিবার তিনি আরও একধাপ এগিয়ে লন্ডনে উগ্র-ডানপন্থী অ্যাকটিভিস্টদের আয়োজিত একটি সমাবেশে বলেন, ‘বাম হলো হত্যাকারীদের দল।’

এদিকে গভর্নর কক্স আবারও রাজনৈতিক মতাদর্শ ভেদে নির্বিশেষে সবাইকে শিষ্টাচার বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

চার্লি কার্ক বুধবার ইউটাহতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এক বক্তব্য অনুষ্ঠান চলাকালে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি রক্ষণশীল যুব রাজনৈতিক গ্রুপ টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আন্দোলনের কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি।

