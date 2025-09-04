হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল স্থগিতের সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন মার্কিন বিচারক

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের তহবিল কাটছাঁটে দেশটির প্রশাসনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টন শহরের ফেডারেল বিচারক অ্যালিসন বারোজ এ আদেশ দেন। ইহুদিবিদ্বেষ ও পক্ষপাতের অভিযোগে হার্ভার্ডে সরকারি তহবিলে কাটছাঁট করা হয়েছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টির ২০০ কোটি ডলারের বেশি তহবিল আটকে গিয়েছিল।
হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ—গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভের সময় ইহুদি ও ইসরায়েলি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে ওই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে হার্ভার্ড। বরং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উল্টো অভিযোগ করে বলেছিল, হার্ভার্ডের নিয়োগ, ভর্তি ও শিক্ষাক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতেই সরকার এ অভিযোগ এনেছে।
তহবিল কাটছাঁট করায় বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়োগপ্রক্রিয়া স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিল। বাধা এসেছিল বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমেও। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের গবেষণা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছিলেন, সরকারের এই পদক্ষেপ মার্কিনদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি।
ওই আবেদনের ভিত্তিতে বুধবার আদেশ দেন বিচারক অ্যালিসন বারোজ। আদেশে তিনি বলেন, হার্ভার্ডের তহবিল স্থগিত করার আদেশ এবং তহবিল বন্ধের চিঠিগুলোয় মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফলে ওই আদেশ বাতিল করছেন আদালত। এ ছাড়া ইহুদিবিদ্বেষকে কারণ দেখিয়ে ভবিষ্যতে মার্কিন প্রশাসন আর কখনো হার্ভার্ডের তহবিল কাটছাঁট করতে পারবে না।
বুধবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশাল জয় পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালবানি ল স্কুলের অধ্যাপক রে ব্রেসিয়া। এএফপিকে তিনি বলেন, এই জয়ের পরও বিশ্ববিদ্যালয়টি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় যেতে পারে। আলোচনায় হার্ভার্ডের প্রতি ইতিবাচক হতে পারেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
আদালতের আদেশের পর হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার বলেন, ‘আজকের (আদালতের) আদেশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে, সেগুলো স্বীকার করার পাশাপাশি আমরা এই আদেশের প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করে যাব। এই আদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের যুক্তিগুলোকে বৈধতা দিয়েছে।’ এদিকে আদালতের আদেশের পর হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লিজ হাস্টন বলেছেন, ‘মার্কিন সংবিধান হার্ভার্ডকে করদাতাদের অর্থ খরচের অধিকার দেয়নি। আদালতের ভয়াবহ এই আদেশের বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত আপিল করব।’