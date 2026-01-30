যুক্তরাষ্ট্র

মিনিয়াপোলিসে বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের সময় দুই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার

প্রথম আলো ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র ক্যারেন ব্যাসের ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ডন লেমন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার হয়েছেন। দেশটির ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের মেয়র ক্যারেন ব্যাস শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে সাংবাদিক লেমনের গ্রেপ্তার হওয়ার কথা জানান।

পোস্টে মেয়র ক্যারেন জানান, খ্যাতিমান সাংবাদিক ও বন্ধু ডন লেমনকে গত রাতে ফেডারেল এজেন্টরা গ্রেপ্তার করেছে। তিনি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে বন্দী আছেন। তিনি মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসের একটি গির্জায় বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ করছিলেন।

একই জায়গা থেকে খবর সংগ্রহের সময় আরেকজন খ্যাতিমান সাংবাদিক জর্জিয়া ফোর্টের গ্রেপ্তার হওয়ার খবরও জানিয়েছেন মেয়র ক্যারেন। জর্জিয়া এমি বিজয়ী সংবাদ প্রযোজক এবং মিনেসোটাভিত্তিক একজন খ্যাতিমান কৃষ্ণাঙ্গ সংবাদকর্মী। তাঁকেও ফেডারেল এজেন্টরা গ্রেপ্তার করেছে বলে ফেসবুক পোস্টে জানান মেয়র ক্যারেন।

গির্জায় চলমান বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে খ্যাতিমান সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা বেশ উদ্বেগের—লিখেছেন মেয়র ক্যারেন। তিনি আরও লিখেছেন, তবে এর চেয়েও উদ্বেগের কথা হলো সাংবাদিক ডন লেমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত।

ফেসবুক পোস্টে মেয়র ক্যারেন লিখেন, ‘খুব স্পষ্ট করে বলছি, ফেডারেল এজেন্টদের গুলিতে মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনোভাবেই পরিস্থিতি শান্ত করছেন না; বরং ডন লেমন ও জর্জিয়া ফোর্টের গ্রেপ্তারের ঘটনা ঠিক উল্টো চিত্র দেখাচ্ছে—তিনি (ট্রাম্প) পরিস্থিতি আরও উসকে দিচ্ছেন।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘প্রথমে (প্রেসিডেন্ট) ট্রাম্পের এজেন্টরা সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর আওতায় অধিকার সুরক্ষিত থাকা মানুষদের গুলি করে হত্যা করল। এখন আবার খবর সংগ্রহের কাজে র্গিজায় যাওয়া সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এটা মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর আওতায় সুরক্ষিত থাকা অধিকারের ওপর চরম ও জঘন্য আঘাত।’

মেয়র জানান, সাংবাদিক ডন লেমনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে তিনি মার্কিন অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

