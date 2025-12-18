গাঁজা সেবন নিয়ে কড়াকড়ি শিথিলের ঘোষণা দিতে পারেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজা সেবন–সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিনিষেধ শিথিল করার বিষয়ে বড় ধরনের ঘোষণা দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে ভাষণ দিতে পারেন ট্রাম্প। তাঁর এ পদক্ষেপ কয়েক দশকের মার্কিন মাদক নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গত সোমবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প জানান, গাঁজাকে কম বিপজ্জনক মাদকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে তিনি একটি নির্বাহী আদেশের কথা বিবেচনা করছেন। এটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজা ব্যবসায় বড় ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে এবং এ খাতসংশ্লিষ্ট অপরাধের দণ্ডও কমে আসবে।
বর্তমানে মার্কিন আইন অনুযায়ী, গাঁজা ‘শিডিউল-১’ তালিকার মাদক। হেরোইন বা এলএসডির মতো এ স্তরের মাদকগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করা হয় এবং এগুলোর কোনো স্বীকৃত চিকিৎসাগুণ নেই বলে ধরা হয়। তবে ট্রাম্প প্রশাসন গাঁজাকে ‘শিডিউল-৩’ তালিকাভুক্ত করার কথা ভাবছে। এ তালিকার মাদক সাধারণত চিকিৎসকের পরামর্শে সেবন করা যায়।
সোমবার ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছি।’ ট্রাম্পের এমন ইতিবাচক ইঙ্গিতের পর থেকে পুঁজিবাজারে গাঁজাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করেছে।
এ খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ব্যাংক ও বড় বিনিয়োগকারীরা এ শিল্পে অর্থায়নের সুযোগ পাবেন। বর্তমানে আইনি জটিলতার কারণে মার্কিন ব্যাংকগুলো গাঁজা ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতে দ্বিধাবোধ করে।