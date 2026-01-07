রুশ পতাকাবাহী তেলের জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আজ বুধবার উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর থেকে রাশিয়ার পতাকাবাহী একটি জ্বালানি তেলবাহী জাহাজ (ট্যাংকার) জব্দ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ড এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ‘মেরিনেরা’ নামের জাহাজটি আগে ‘বেলা ১’ নামে পরিচিত ছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের ‘নিষেধাজ্ঞা’ লঙ্ঘনের দায়ে জাহাজটিকে স্কটল্যান্ডের উত্তরে আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করার আগে জাহাজটিকে ক্যারিবীয় সাগর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অনুসরণ করা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ড জানায়, মেরিনেরাকে জব্দ করার কাজে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ডের ভাষ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল কোর্টের পরোয়ানার (ওয়ারেন্ট) ভিত্তিতে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর থেকে জাহাজটিকে জব্দ করা হয়েছে। (যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ডের) জাহাজ ইউএসসিজিসি মুনরো জাহাজটিকে অনুসরণ করছিল।
ইউরোপীয় কমান্ড জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে এমন নিষিদ্ধ জাহাজকে লক্ষ্য করে জারি করা ঘোষণা’ মেনে জাহাজটির বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধমন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, জাহাজ জব্দের এ ঘটনা ‘ভেনেজুয়েলার নিষিদ্ধ ও অবৈধ তেলের ওপর আরোপিত অবরোধের’ সঙ্গে সম্পর্কিত।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, মেরিনেরা জব্দের সময় ওই এলাকায় একটি রুশ সাবমেরিনসহ রাশিয়ার আরও কিছু সামরিক জাহাজ কাছাকাছি অবস্থানে ছিল।
জাহাজটি গত বছরের শেষ দিকে ভেনেজুয়েলার দিকে যাওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ডের নজরে আসে। তখন তারা জাহাজটিকে ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেরিনেরার ক্রুরা মার্কিন কোস্টগার্ডদের জাহাজে উঠতে বাধা দেন।
একপর্যায়ে জাহাজটি গতিপথ পরিবর্তন করে আটলান্টিকের দিকে চলে যায়। এ সময় জাহাজটির নাম ‘বেলা ১’ থেকে পরিবর্তন করে মেরিনেরা রাখা হয় এবং রাশিয়ার পতাকাভুক্ত হয়। অর্থাৎ রাশিয়ার হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
মেরিনেরা জব্দের অল্প সময় পরে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন কমান্ড জানায়, ক্যারিবীয় সাগরে তারা আরেকটি জাহাজ জব্দ করেছে। এটিকে তারা ‘রাষ্ট্রহীন, নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ট্যাংকার’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
সাউদার্ন কমান্ড জানায়, ‘জব্দ জাহাজটির নাম এম/টি সোফিয়া। আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে এটিকে জব্দ করা হয়েছে। এটি ক্যারিবীয় সাগরে অবৈধ কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড এম/টি সোফিয়াকে চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাচ্ছে।’