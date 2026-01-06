মাদুরোর ওপর বাজি ধরে ৫ কোটি টাকা জিতলেন জুয়াড়ি

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নেওয়ার আগে এ নিয়ে বাজি ধরে ৪ লাখ ৩৬ হাজার ডলার জিতেছেন একজন জুয়াড়ি। বাংলাদেশের মুদ্রায় যা ৫ কোটি ৩২ লাখ টাকার বেশি। এ ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে—ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বাহিনীর অভিযানের আগে এ নিয়ে আগে থেকে কেউ জানতেন কি না।
বাজিটি ধরা হয়েছিল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পলিমার্কেটে। সেখানে প্রচলিত মুদ্রা নয়, বরং বাজির অর্থের লেনদেন হয় ক্রিপ্টোকারেন্সিতে। প্ল্যাটফর্মটিতে বাজি ধরা হয়েছিল—জানুয়ারির শেষ নাগাদ মাদুরো ক্ষমতাচ্যুত হবেন। শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাদুরোকে তুলে নেওয়ার খবর নিশ্চিত করার কয়েক ঘণ্টা আগে বাজির অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
মাদুরোর ওপর বাজি ধরা পলিমার্কেটের অ্যাকাউন্টটি গত মাসে প্ল্যাটফর্মটিতে যুক্ত হয়েছিল। অ্যাকাউন্টটির পেছনে কে বা কারা রয়েছেন, তা জানা যায়নি। ভেনেজুয়েলা নিয়ে চারটি বিষয়ে পলিমার্কেটে বাজি ধরেছিল তারা। সেখানে তারা ৩২ হাজার ৫৩৭ ডলারের বাজি ধরে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের ডলারের বেশি অর্থ জিতে নেয়।
পলিমার্কেটের তথ্য অনুযায়ী, গত শুক্রবার বিকেলে মাদুরোর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ৬ দশমিক ৫ শতাংশ অনুমান করেছিলেন জুয়াড়িরা। সেদিন মধ্যরাতে তা বেড়ে ১১ শতাংশ হয়ে যায়। পরে শনিবার ভোরে ট্রাম্পের ঘোষণার ঠিক আগে আরও বেড়ে যায়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি পলিমার্কেট।
মাদুরোর ওপর বাজি ধরে পলিমার্কেটের আরও কয়েকজন ব্যবহারকারী হাজার হাজার ডলার জিতে নিয়েছেন। অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে কাজ করা সংস্থা বেটার মার্কেটসের প্রধান নির্বাহী ড্যানিস কেলার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসকে বলেন, বিশেষ এই বাজিটিতে ভেতরের তথ্য ব্যবহার করে অর্থ খাটানোর সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে অনুমাননির্ভর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। পলিমার্কেটের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহারকারীদের খেলাধুলা থেকে রাজনীতি—বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বাজি ধরার সুযোগ দেয়। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় এই প্ল্যাটফর্মগুলোয় ধরা কোটি কোটি ডলারের বাজি নজর কেড়েছিল।
গত শনিবার গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নেয় মার্কিন বাহিনী। গত সোমবার দুজনকে নিউইয়র্কের একটি আদালতে তোলা হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগ তুলে গত সেপ্টেম্বর থেকে ভেনেজুয়েলা ঘিরে সামরিক তৎপরতা বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। তুলে নেওয়ার আগে মাদুরোকে ক্ষমতা ছাড়ার হুমকিও দিয়েছিলেন ট্রাম্প।