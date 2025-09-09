মারডকের মিডিয়া সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ পেলেন বড় ছেলে লাকলান

মিডিয়া মোগলখ্যাত রুপার্ট মারডক পরিবারের মালিকানাধীন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার কে হবেন, তা নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছেন পরিবারের সদস্যরা। চুক্তি অনুযায়ী, রুপার্ট মারডকের রক্ষণশীল মতাদর্শী বড় ছেলে লাকলান মারডক পরিবারের মিডিয়া সাম্রাজ্যের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করবেন। ফক্স নিউজ ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
গতকাল সোমবার এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এই মিডিয়া গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ কে নেবেন, তা নিয়ে পরিবারে চলমান বিরোধের অবসান ঘটল। পাশাপাশি পরিবার প্রধানের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসংক্রান্ত সব প্রশ্নেরও নিরসন হলো।
বাস্তবধর্মী এই নাটকীয় কাহিনিকে ‘সাকসেশন’ নামের টেলিভিশন সিরিজের অন্যতম অনুপ্রেরণা বলে মনে করা হয়। গণমাধ্যম সাম্রাজ্যের সদস্যদের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে সিরিজটি নির্মিত।
চুক্তি অনুযায়ী, রুপার্টের সন্তান জেমস মারডক, এলিজাবেথ মারডক ও প্রুডেন্স ম্যাকলিয়ড প্রত্যেকে প্রায় ১১০ কোটি ডলার আয়ের ভাগ পাবেন বলে একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। ঘোষণা অনুযায়ী, তাঁরা ছয় মাসের মধ্যে ফক্স ও নিউজ করপোরেশনের তাঁদের ব্যক্তিগত শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন।
কোম্পানিগুলো গতকাল সোমবার জানায়, চুক্তির অংশ হিসেবে, সন্তানেরা ফক্স করপোরেশনের প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ ক্লাস বি ভোটিং স্টক এবং নিউজ করপোরেশনের প্রায় ১ কোটি ৪২ লাখ ক্লাস বি কমন স্টক বিক্রি করে নগদ অর্থ পাবেন। উভয় কোম্পানির সর্বশেষ মূল্যের তুলনায় প্রায় ৪ দশমিক ৫ শতাংশ ছাড়ে এই শেয়ার বিক্রি করা হয়।
লাকলান মারডক এবং তাঁর ছোট বোন গ্রেস ও ক্লোই মারডকের স্বার্থে একটি নতুন পারিবারিক ট্রাস্ট গঠন করা হবে। তাঁরা রুপার্ট মারডক ও উয়েন্ডি ডেং মারডকের সংসারে জন্ম নেওয়া সন্তান। কোম্পানিগুলোর বিবৃতি অনুযায়ী, এই ট্রাস্টে ফক্সের ৩৬ শতাংশ ক্লাস বি কমন স্টক এবং নিউজ করপোরেশনের ৩৩ শতাংশ ক্লাস বি শেয়ার থাকবে। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, এই ট্রাস্টের মূল্য প্রায় ৩৩০ কোটি ডলার।
গত শরতে নেভাদার রেনো শহরের একটি আদালতে রুপার্ট মারডকের বৈশ্বিক টেলিভিশন ও প্রকাশনা সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিতর্ক হয়। সেখানে একজন বিচারক উত্তরাধিকারসংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়টি বিবেচনায় নেন।
৯৪ বছর বয়সী মারডক পারিবারিক ট্রাস্টের শর্তাবলি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এই ট্রাস্ট তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আন্নার সঙ্গে ১৯৯৯ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর গঠন করা হয়। এতে ফক্স নিউজের মালিকানা প্রতিষ্ঠান ফক্স এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মালিকানা প্রতিষ্ঠান নিউজ করপোরেশনের উল্লেখযোগ্য অংশীদারত্ব রয়েছে।
মূল ট্রাস্ট অনুযায়ী, মারডকের মৃত্যুর পর নিউজ করপোরেশন ও ফক্সের ভোটিং শেয়ার তাঁর চার জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রুডেন্স, এলিজাবেথ, লাকলান ও জেমসের কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিল।
মারডক তাঁর তিন উত্তরাধিকার জেমস, এলিজাবেথ ও প্রুডেন্স আরেক সন্তান লাকলানকে অপসারণের জন্য একটি অভ্যুত্থান করতে পারেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন। লাকলান বর্তমানে ফক্সের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং নিউজ করপোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।