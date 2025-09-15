নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির প্রতি সমর্থন জানালেন গভর্নর ক্যাথি হোকৌ

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকৌ গতকাল রোববার নিউইয়র্ক নগরের ডেমোক্রেটিকদলীয় মেয়রপ্রার্থী জোহরান মামদানিকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও হোকৌ তাঁকে ‘নিউইয়র্ক নগরকে সাশ্রয়ী করার বিষয়ে মনোযোগী একজন নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক লেখায় হোকৌ জোহরানের প্রতি এ সমর্থন জানান। ফলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী ৩৩ বছর বয়সী জোহরানের অবস্থান আরও শক্তিশালী হলো। তিনি রাজ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাট ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এই সমর্থন হাউস মাইনরিটি লিডার হেকিম জেফরিস, সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক শুমারের মতো অন্য শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটদের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এখনো জোহরানকে সমর্থন জানাননি। জেফরিস ও শুমার দুজনেই ব্রুকলিনের বাসিন্দা।
গভর্নর হোকৌর এ সমর্থন দুই মাসের বেশি সময় ধরে দুজনের মধ্যে বজায় রাখা সতর্ক দূরত্বের অবসান ঘটাল। গত জুনে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে (দলীয় বাছাইপর্বে) জোহরান সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে সবাইকে চমকে দেন। হোকৌ প্রথমে জোহরানকে সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।
হোকৌ লিখেছেন, ‘কয়েক মাস ধরে আমি তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেছি। আমাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনায় আমি এমন একজন নেতাকে দেখেছি, যিনি আমার মতোই এমন একটি নিউইয়র্ক গড়তে চান, যেখানে শিশুরা তাদের এলাকায় নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারবে এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য সুযোগ হাতের নাগালে থাকবে। আমি এমন একজন নেতাকে দেখেছি, যিনি নিউইয়র্ক নগরকে সাশ্রয়ী করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর এ লক্ষ্যকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি।’
জোহরানের নির্বাচনী প্রচারের মূল ভিত্তি ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো এবং প্রগতিশীল বিভিন্ন এজেন্ডা, যেমন বিনা মূল্যে সিটি বাস, সরকারি গ্রোসারি এবং শহরের সবচেয়ে ধনী বাসিন্দাদের ওপর কর আরোপ।
প্রাইমারির পর হোকৌ বিশেষভাবে ধনীদের ওপর কর আরোপের প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এতে মানুষ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারে।
কর বৃদ্ধির যেকোনো প্রস্তাব অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় পাস হতে হয় এবং গভর্নরের স্বাক্ষরের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।
হোকৌর এ সমর্থনের রাজনৈতিক তাৎপর্য তাঁর ও জোহরান—দুজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ সমর্থন জোহরানের বামপন্থী সমর্থক এবং ডেমোক্রেটিক দলের মূলধারার নেতৃত্বের মধ্যে দূরত্ব কমাতে সাহায্য করতে পারে। দলের অনেকেই জোহরানকে তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পরিচয় এবং ইসরায়েলের কড়া সমালোচনাকে সন্দেহের চোখে দেখেন।
অন্যদিকে জোহরানের প্রতি এই সমর্থন আগামী বছর হোকৌর নিজের পুনর্নির্বাচনী প্রচারের আগে প্রগতিশীলদের মধ্যে তাঁর অবস্থানকেও শক্তিশালী করতে পারে।
হোকৌ লিখেছেন, ‘আমি আনন্দিত, তিনি নগরের ইহুদি নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের কথা শুনেছেন এবং সরাসরি তাঁদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিউইয়র্কের সব ধর্মের মানুষ যাতে এ শহরে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তা নিশ্চিত করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ।’
জোহরান গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমাদের দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থন জানানোয় হোকৌকে ধন্যবাদ।’