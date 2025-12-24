কানাডায় ভারতীয় নারী খুন, বন্ধুকে খুঁজছে পুলিশ

কানাডার টরন্টোতে খুন হয়েছেন ভারতীয় এক নারী। তাঁর নাম হিমাংশী খুরানা, বয়স ৩০। তাঁর সন্দেহভাজন খুনি হিসেবে ৩২ বছর বয়সী আবদুল গফুরিকে খুঁজছে পুলিশ।
গফুরির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
হিমাংশী ও আবদুল গফুরি টরন্টোতে থাকতেন, তাঁরা ‘ইন্টিমেট পার্টনার রিলেশনশিপে’ ছিলেন বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ পেয়েছে।
পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, স্থানীয় সময় গত শুক্রবার রাত প্রায় ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে তারা ফোনে স্ট্রাচান অ্যাভিনিউ ও ওয়েলিংটন স্ট্রিট ওয়েস্ট এলাকার আশপাশ থেকে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার খবর পান, ফোন পেয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজের ঘটনার তদন্তে নামেন।
পরদিন সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পুলিশ একটি আবাসিক ভবনের ভেতর থেকে একজন নারীর মরদেহ উদ্ধার করে। পরে দেখা যায় উদ্ধার করা মরদেহ নিখোঁজ নারীর।
এরপর পুলিশের তদন্ত ইউনিট এ ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব নেয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ধারণা, খুন হওয়া ব্যক্তি ও সন্দেহভাজন খুনি একে অপরের পরিচিত ছিলেন।
এ ঘটনায় পুলিশ হিমাংশী ও আবদুল গফুরির ছবি প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য তারা প্রকাশ করেনি।
পুলিশের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে খবরে আরও বলা হয়, ‘আমরা সন্দেহভাজনের একটি ছবি প্রকাশ করেছি, যা এর মধ্যেই সবার নজরে এসেছে। আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি—যদি কেউ এই ব্যক্তির অবস্থান জানেন, অনুগ্রহ করে পুলিশকে খবর দিন।’
হিমাংশী নিহত হওয়ার ঘটনায় টরন্টোর ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সম্ভাব্য সব সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।
গফুরি কোন দেশের নাগরিক, সে বিষয়ে এনডিটিভির এই প্রতিবেদনে কিছু বলা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি টরন্টোতে বসবাস করতেন।