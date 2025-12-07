জেসিকা টাইসন কথা বলার সময় একটি গাঙচিল আছড়ে পড়ে
বিশ্ব

শুটিংয়ের সময় সাংবাদিকের মুখে পড়ল গাঙচিল

এনডিটিভি

নিউজিল্যান্ডের একটি টিভি অনুষ্ঠানের শুটিং চলছিল। সাংবাদিক রাস্তায় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর আছড়ে পড়ে একটি গাঙচিল। দৃশ্যটি ধরা পড়ে ক্যামেরায়।

নিউজিল্যান্ডের ৩২ বছর বয়সী নারী সাংবাদিক জেসিকা টাইসন এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি ‘তে আও উইথ মোয়ানা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের জন্য একটি সেগমেন্টের শুটিং করছিলেন। আর তখন গাঙচিলটি টাইসনের মুখের ওপর আছড়ে পড়ে।

ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে, গাঙচিলটি প্রচণ্ড বাতাসে ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। এ ঘটনায় টাইসনের বাঁ চোখের ওপরের অংশে কেটে গেছে। অল্পের জন্য তাঁর চোখের মণি ক্ষতি হয়নি।

টাইসন নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ঘটনাটির একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। তিনি এ নিয়ে মজাও করেছেন।

টাইসন লিখেছেন, ‘আপনাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির চাওয়াটা ভিন্ন কিছু ছিল।’ ভিডিওর ক্যাপশনে এই সাংবাদিক লিখেছেন, ‘চাকরির প্রতি দায়বদ্ধতাটাই আসল কথা’।

ভিডিওটি শেয়ার করার পর তা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ট্রাইসনের ভিডিওটি দেখার পর ভক্ত ও সহকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তাঁর পেশাদারত্বের প্রশংসা করেছেন।

ইনস্টাগ্রামে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন ‘কী অবাক কাণ্ড! আপনি এত শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলালেন কী করে, আমি হলে তো চিৎকার করতাম। বারবার দেখেছি। আশা করি আপনি ভালো আছেন, কুইন।’

আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আহ! কী অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। তা আবার ক্যামেরায় ধরা পড়ল!’ একজন অবশ্য মজা করে লিখেছেন, ‘আমরা কি হাসতে পারি? নাকি এত আগেই হাসাহাসি করাটা ঠিক হবে না।’

আরেকজন লিখেছেন, ‘এটা সাধারণত একটা ইঙ্গিত; কখনো কখনো অনেক কিছু যখন আমাদের ওপর চেপে বসে, তখন তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ধীরে চলো, মাটিতে থাকো এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখো।’

