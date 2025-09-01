সিডনিতে রুশ কনস্যুলেটে গাড়ির ধাক্কা, চালক আটক

রুশ কনস্যুলেটের প্রধান গেটে একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে। এ ঘটনায় গাড়ির ৩৯ বছর বয়সী চালককে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে পুলিশ।
নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ সোমবার সকালে সিডনির উলাহরা এলাকায় কনস্যুলেট ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছে খবর আসে, কনস্যুলেটের গেটে ‘অনুমোদনহীন একটি গাড়ি’ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চালকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি গাড়ি চালিয়ে সরাসরি কনস্যুলেটের গেটে ধাক্কা মারেন। এ ঘটনায় এক পুলিশ কনস্টেবল (২৪) হাতে আঘাত পান।
স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল স্কাই নিউজ ও নাইনে সম্প্রচারিত ফুটেজে দেখা গেছে, রাশিয়ার পতাকার খুঁটির পাশে একটি গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িটির কাচ ভেঙে গেছে।
রুশ কনস্যুলেট এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।