জার্সি পরে বেড়াচ্ছে হাঁস

বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনা। ১১ জুন বৃহস্পতিবার মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটির এস্তাদিও আজতেকা (এস্তাদিও বানোর্তে) স্টেডিয়ামে পর্দা উঠেছে এবারের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক দল মেক্সিকো ২-০ গোলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সহজ জয় তুলে নেয়।
সেদিন মেক্সিকো সিটি যেন বিশাল এক উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। স্টেডিয়াম ও রাস্তাঘাট ভরে যায় সমর্থকদের ভিড়ে। তাঁরা নেচে-গেয়ে, আনন্দ করে, পানাহারে মেতে ওঠেন। গর্বের সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সি পরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।
বিশ্বকাপের এই উন্মাদনা মেক্সিকোজুড়ে ছড়িয়ে গেছে। সেই উন্মাদনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকের দৃষ্টি কেড়েছে। রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে সেই ভিডিও।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, এক মা ও তাঁর ছেলে একটি সড়কে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁদের পেছনে পেছনে হেঁটে যাচ্ছে তাঁদের পোষা একটি হাঁস। মজার বিষয় হলো, কিশোর ছেলেটির মতো হাঁসটিও মেক্সিকো জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি পরে আছে।
ছোট্ট একটি জার্সি পরে রাস্তা ধরে দুলতে দুলতে হাঁটার সময় হাঁসটি বাকিদের মনোযোগ দারুণভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। মজার এই দৃশ্য দেখে অনেকে দ্রুত মুঠোফোনে তার ছবি-ভিডিও ধারণ করতে শুরু করেন।
তবে হাঁসটিকে নিয়ে হাঁটতে থাকা মা-ছেলের মধ্যে কোনো বাড়তি উত্তেজনা দেখা যায়নি। তাঁদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল, জাতীয় দলকে সমর্থন জানাতে পোষা প্রাণীকে নিয়ে এমন শোভাযাত্রা করা যেন তাঁদের নিত্যদিনের ব্যাপার।
ওই ভিডিওর নিচে একজন মন্তব্য করেন, ‘বিশ্বকাপ তো সবে শুরু হয়েছে, অথচ উৎসবের আমেজ এরই মধ্যে চরমে পৌঁছে গেছে।’
আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এমন দৃশ্য শুধু লাতিন আমেরিকার কোনো দেশেই দেখা সম্ভব।’
তৃতীয় একজন মন্তব্য করেন, ‘মেক্সিকোর ফুটবল দলের জার্সি পরা এই হাঁস সম্ভবত এখন আমার সবচেয়ে প্রিয় কিছু। ফুটবলের প্রতি মেক্সিকানদের এই উন্মাদনা দারুণ লাগে।’
বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী দিনে মেক্সিকোর পর ২-১ গোলের জয় তুলে নেয় দক্ষিণ কোরিয়া। এদিন তারা চেক প্রজাতন্ত্রকে হারায়। সেদিন মেক্সিকো আর দক্ষিণ কোরিয়ার সমর্থকদের উদ্যাপনের ভিডিওতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভরে যায়।
বিশ্বকাপের আরেকটি ভাইরাল মুহূর্তে, উদ্যাপনের সময় মেক্সিকোর সমর্থকেরা একজন দক্ষিণ কোরিয়ান সমর্থককে কাঁধে তুলে আনন্দ করেন।