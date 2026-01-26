 >

প্যাস্টেল পিঙ্কে পূজা চেরী

জীবনযাপন ডেস্ক

২৫ জানুয়ারি রাতে নিজের ফেসবুক পেজে অনেকগুলো নতুন ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী পূজা চেরী।

যে ছবি দেখে তাঁর ফলোয়াররা লাভ-লাইক রিঅ্যাকশন দিচ্ছেন।

পূজা চেরীর পরনে ছিল ফ্যাশনহাউস আনজারার প্যাস্টেল পিঙ্ক লেহেঙ্গা।

ব্লাউজের পুরোটা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, সিকুইন, পুঁতি আর থ্রেডওয়ার্কের নকশা। নিচের দিকের কাটেও আছে বৈচিত্র্য।

খাটো হাতার ব্লাউজের ঝরনা স্টাইলে পুঁতি ঝুলিয়ে রাখা আছে। পেছনের দিকে ডিপ কাট আউট নকশা পোশাকটিকে আরও করেছে সেনসেশনাল।

স্কার্টের ওপর দিকে ব্লাউজের মতোই একই ধরনের নকশা রেখে নিচের অংশ পুরোপুরি কারুকাজহীন ফ্লো-ই রাখা হয়েছে। লেহেঙ্গার কাপড় দিয়েই তৈরি হয়েছে চিকন ঢেউখেলানো দোপাট্টা।

পোশাকের সঙ্গে মিল রেখেই মেকআপে গোলাপি ও প্লাম টোনের আইশ্যাডো ব্যবহার করা হয়েছে।

হালকা ব্লাশ করা ত্বক আর ঠোঁট সাজানো হয়েছে ডিপ রোজ কালারে। লো বান চুলের সামনের দিকে কয়েকটা আলাদা করে রাখা।

বিয়েবাড়ির দাওয়াত, রেড কার্পেট, ককটেল নাইট বা রিসেপশন অনুষ্ঠানে এমন লুক যে কারও নজর কাড়তে পারে।
