বিয়ে করেছেন গায়িকা জেফার রহমান ও উপস্থাপক রাফসান সাবাব। ১৪ জানুয়ারি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বিয়ের খবর নিশ্চিত করেছেন রাফসান।
তবে আজ না, বিয়ে হয়েছে আগে। রাফসানের পোস্ট করা একটি ভিডিও দেখে অন্তত সেটাই বোঝা যাচ্ছে।
ঘরোয়া সেই আয়োজনে দুজনেই কবুল বলে মুসলিম রীতি মেনে বিয়ে করেছেন পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতে। এরপর তাঁরা কেক কাটেন।
তবে আজ (১৪ জানুয়ারি) এই জুটির বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে ঢাকার অদূরে একটি রিসোর্টে।
ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর নকশা করা শাড়ি ও প্রিন্স কোট পরেছিলেন জেফার–রাফসান জুটি।
জেফারের রাসবেরি রঙের শাড়িতে সবুজ কপারের কাজ। শাড়িতে নির্দিষ্ট কিছু নকশাই চেয়েছিলেন জেফার, সেভাবেই নকশা করেছেন সাফিয়া সাথী।
রাফসান পরেছেন চাঁপা সাদা রঙের প্রিন্সকোট ও প্যান্ট। মাথায় ছিল হাতে বাঁধা মসলিনের পাগড়ি।
জানা যায়, দুই মাস আগে থেকেই বিয়ের পোশাক নিয়ে নানা রকম পরিকল্পনা করেছেন এই জুটি। সেভাবেই গোপনীয়তা বজায় রেখে নকশা করেছেন ডিজাইনার।
বুধবার সকালে রিসোর্টে হলুদের অনুষ্ঠান হলেও আক্দের আগে বাসায় ছোট্ট করে হলুদ ছোঁয়ানো হয় জেফার ও রাফসানকে। সেখানে বেজেছে জেফারের গাওয়া ‘লিচুর বাগানে’ গানটি।
ঘরোয়া আয়োজনে কবুল বলার পর দুজন মিলে কেক কেটে একে অপরকে খাইয়ে দিতে দেখা যায়।
আক্দে তসর সিল্ক বেছে নিয়েছিলেন জেফার। যেখানে মেটালিক কালারের সিকুইন ও বিডসের হাতের কাজ করা। যার নকশা করেছেন সাফিয়া সাথী।
আক্দের পর রাফসানকে হাসানোর চেষ্টা করেন জেফার। দুজনের খুনসুটির ভিডিওতে তেমনটাই চোখে পড়ে।
আজ রিসোর্টে বিয়ের আয়োজনে বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে নাচতে দেখা গেছে রাফসানকে।
যে নাচের দলটির সামনের দিকে থেকে লিড দিয়েছেন হৃদি শেখ (ডানে)।
খোলা মাঠে বিয়ের অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে।
অফ হোয়াইট, বাদামি আর গোলাপি রঙের ছোঁয়া ছিল বিয়ের ভেন্যুজুড়ে। সবুজ ঘাসের মধ্যে অতিথিদের জন্য চেয়ার পাতা হয়।
আর্টিফিশিয়াল মোম, ফুল ও শ্যান্ডেলিয়ার ঝোলানো হয় ভেন্যুর মধ্যে।
নাচের ভিডিওতে রাফসানের সঙ্গে দেখা গেছে সাবিলা নূর, মেহজাবীন চৌধুরীসহ অনেক তারকাকে।
অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে নাচতে নাচতে মঞ্চে উঠে আসেন রাফসান।
‘মেয়ে তুমি তো আমার নও চেনা’ শিল্পী হাবিব ওয়াহিদের এই গানের তালে নাচতে দেখা যায় রাফসানকে।
খোলা চুলে লম্বা ট্রেইনের ওড়না পরে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা যায় জেফারকে।
১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যার পর বিয়ের মঞ্চে উঠে রাফসান, জেফার, সাবিলা ও প্রিতমকে গাইতে শোনা যায় ‘লিচুর বাগানে’ গানটি।
আক্দের অনুষ্ঠানেও জেফার ছিলেন হালকা গয়না আর খোলা চুলে।
ছবি: রেমিনিসেন্স ফটোগ্রাফি ও রাফসানের ভিডিও থেকে