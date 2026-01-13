গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসে সব্যসাচীর গয়না পরে এলেন যাঁরা

হলিউডের একাধিক তারকা ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসের লালগালিচায় হাঁটলেন ভারতীয় ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের হাই জুয়েলারির গয়না পরে।
ক্রিস্টেন বেল পরেছেন ১৮ ক্যারেট সোনায় তৈরি স্টেটমেন্ট দুল। অ্যাকুয়ামেরিন, কুনজাইট ও ব্রিলিয়্যান্ট কাট ইএফ ভিভিএস ভিএস মানের হীরার মেলবন্ধন তুলে ধরেছে আভিজাত্য।
জেনিফার লোপেজ বেছে নিয়েছিলেন ১৮ ক্যারেট সোনায় নির্মিত মরগানাইট ও ব্রিলিয়্যান্ট কাট ইএফ ভিভিএসভিএস মানের হীরায় সাজানো স্টেটমেন্ট দুল।
এর সঙ্গে পরেছিলেন টুরমালিন ও একই মানের হীরায় তৈরি একটি স্টেটমেন্ট আংটি।
পার্কার পোজি বেছে নিয়েছেন ১৮ ক্যারেট সোনায় নির্মিত স্টেটমেন্ট নেকলেস, যা সাজানো হয়েছে মরগানাইট, মুক্তা ও ব্রিলিয়্যান্ট কাট ইএফভিভিএসভিএস মানের হীরায়।
লুকটি সম্পূর্ণ করেছে মরগানাইট ও হীরার দুল এবং নীলা ও হীরায় তৈরি একটি স্টেটমেন্ট আংটি।