সোনালি জামদানিতে যেভাবে সাজলেন পরীমনি

জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের ফেসবুক পেজ থেকে পরীমনির কয়েকটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে আজ। ছবিগুলোয় সোনালি রঙের জামদানি শাড়িতে হাজির হয়েছেন ঢাকাই ছবির এই নায়িকা। শাড়ি ও সাজ মিলিয়ে তাঁকে বেশ স্নিগ্ধ লাগছে।
ফেসবুক পেজ ‘নাইয়োরী’র সোনালি রঙের জামদানিটিতে কমলা রঙের চিকন পাড়।
শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে কমলা টিপ পরেছেন পরীমনি। শাড়িটির দাম ১৯ হাজার ৫০০ টাকা।
দুই হাতে চুড়ি, গলায় হার, কানে দুল ও আঙুলে আংটি পরেছেন এই অভিনেত্রী। গয়নাগুলো ‘ট্রাস্ট গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড লিমিটেড’ থেকে নেওয়া।
মাঝখানে সিঁথি করে খোঁপা করেছেন পরীমনি। খোঁপায় গুঁজেছেন বেলি ফুল।
পরীমনিকে সাজিয়েছেন জাহিদ খান। পরীমনির সাজে প্রাধান্য পেয়েছে হালকা বাদামি নুড লিপস্টিক আর চোখভর্তি কাজল।