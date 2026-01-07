লন্ডনে ‘কেয়ারফুলি কেয়ারলেস’ দুবাইয়ের প্রিন্স

দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুমকে সম্প্রতি গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে লন্ডনে বেড়াতে দেখা গেছে।
সেখানে এই রাজপুত্র রাজকীয় সাজের বদলে স্বাভাবিক স্টাইলিশ তরুণের মতোই ‘কেয়ারফুলি কেয়ারলেস’ স্টাইলে ছিলেন।
লন্ডনের ঐতিহাসিক এলাকা থেকে শুরু করে আধুনিক শহরে বেড়ানোর নানা মুহূর্তে তিনি ছিলেন মার্জিত ও আত্মবিশ্বাসী সাজপোশাকে।
লন্ডনের অতীত ঐতিহ্য আর দুবাইয়ের আধুনিক ফ্যাশন ভাবনার মেলবন্ধন প্রিন্সের এ সফরকে আলাদা করে তুলেছে।
ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোয় প্রিন্সের এই লুককে বলা হচ্ছে, রুচি ও পরিমিতিবোধের দারুণ মিশেল।
কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বমঞ্চে দুবাইয়ের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে রাজপরিবারের কোনো সদস্যের এমন সফরে সাধারণ মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
পাথির চোখে নিচে দেখা। ট্রিম করা দাড়ি আর হ্যান্ড টাচে সাজানো চুল।
কেব্ল কারে চড়ার ছবিও শেয়ার করেছেন প্রিন্স।
সূত্র: লিউক্স লাইফ