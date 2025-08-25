টি-টোয়েন্টিতে উইকেট শিকারে সাকিবের পর কারা

মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন
১৩৩ ম্যাচে ১৭০ উইকেট নিয়ে তালিকার ৫ নম্বরে আছেন সাইফউদ্দিন। মাশরাফি বিন মর্তুজার উইকেটও ১৭০, কিন্তু তিনি খেলেছেন ১৯০ ম্যাচ।
রুবেল হোসেন
বাংলাদেশের হয়ে টি–টোয়েন্টিতে উইকেট শিকারে চার নম্বর স্থানটি পেসার রুবেল হোসেনের। ১৫৩ ম্যাচে তিনি নিয়েছে ১৮৫ উইকেট।
তাসকিন আহমেদ
২০১৩ সালে অভিষেক হওয়া তাসকিন আহমেদ এখন পর্যন্ত ১৮৬ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ২৩৬ উইকেট।
মোস্তাফিজুর রহমান
সাকিবের পর টি–টোয়েন্টিতে উইকেট শিকারে দুই নম্বরে অবস্থান করছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২৮৯ ম্যাচে তাঁর উইকেট ৩৬২টি।
সাকিব আল হাসান
টি–টোয়েন্টিতে উইকেট শিকারে বাংলাদেশিদের মধ্যে সবার ওপরে সাকিব। ৪৫৭ ম্যাচে তাঁর উইকেট ৫০২টি। সামগ্রিকভাবে সাকিবের অবস্থান ৫ নম্বরে।