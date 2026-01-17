টি-টুয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

ক্রিস গেইল (২২)
স্বীকৃত টি-টুয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ২২টি সেঞ্চুরি ক্রিস গেইলের। ৪৬৩ ম্যাচে তাঁর ৮৮টি ফিফটিও আছে।
বাবর আজম (১১)
পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম ৩৩৭ ম্যাচে করেছেন ১১টি সেঞ্চুরি। সঙ্গে আছে ৯৭টি ফিফটিও।
ডেভিড ওয়ার্নার (১০)
৪৩২ ম্যাচ খেলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি ১০টি। তাঁর ফিফটি আছে ১১৫টি।
রাইলি রুশো (৯)
দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান রুশোর সেঞ্চুরি ৩৯১ ম্যাচে ৯টি, আরও আছে ৫৫টি ফিফটি।
বিরাট কোহলি (৯)
ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলির ৪১৪ ম্যাচে সেঞ্চুরি ৯টি। তাঁর ১০৫টি ফিফটিও আছে।