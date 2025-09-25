এশিয়া কাপে কোন দেশ কতবার ফাইনালে উঠেছে

ভারত
এশিয়া কাপে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। প্রথম ১৬ আসরে ৮ বার শিরোপা জিতেছে দলটি।
ভারত ৮ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি আরও ৩ বার রানার্সআপ হয়েছে। দলটি এবার নিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনাল উঠেছে মোট ১২ বার।
শ্রীলঙ্কা
এখন পর্যন্ত হওয়া এশিয়া কাপের প্রতিটি আসরে খেলা একমাত্র দল শ্রীলঙ্কা। এ পর্যন্ত ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দলটি।
শ্রীলঙ্কা ফাইনালে জেতার চেয়ে হেরেছে বেশি। ৭ বার রানার্সআপ হয়েছে দলটি। সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলেছে ১৩ বার।
পাকিস্তান
এবারের আগে পাকিস্তান দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২ বার। রানার্সআপ ৩ বার। মোট ৫ বার ফাইনাল খেলেছে পাকিস্তান। এবার খেলবে ষষ্ঠ ফাইনাল।
বাংলাদেশ
১৯৮৪ বাদে এশিয়া কাপের প্রতিটি আসরেই খেলেছে বাংলাদেশ। এখনো চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পাওয়া হয়নি।
বাংলাদেশ ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৮ এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলে রানার্সআপ হয়েছে।