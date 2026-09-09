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সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন যাঁরা

খেলা ডেস্ক

৫. স্টিভ ওয়াহ

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক ১৯৮৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত টেস্ট খেলেছেন।

৫. স্টিভ ওয়াহ (১৬৮)

১৯ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে স্টিভ ওয়াহ খেলেছেন ১৬৮ টেস্ট।

৪. রিকি পন্টিং

স্টিভ ওয়াহর পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হওয়া পন্টিং টেস্ট খেলেছেন ১৭ বছর।

৪. রিকি পন্টিং (১৬৮)

১৯৯৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে পন্টিং খেলেছেন ১৬৮ টেস্ট।

৩. জো রুট

সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে জো রুটই এখনও খেলে যাচ্ছেন।

৩. জো রুট (১৬৯)

২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এজবাস্টন টেস্ট তাঁর ক্যারিয়ারের ১৬৯তম টেস্ট।

২. জেমস অ্যান্ডারসন
ইংলিশ এই পেসার ২০০৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খেলেছেন।

২. জেমস অ্যান্ডারসন (১৮৮)

২১ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে অ্যান্ডারসন খেলেছেন ১৮৮ টেস্ট। পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

১. শচীন টেন্ডুলকার

ভারতীয় কিংবদন্তি ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত খেলেছেন।

১. শচীন টেন্ডুলকার

২৪ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে মোট ২০০ টেস্ট খেলেছেন টেন্ডুলকার।