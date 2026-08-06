টি–টুয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান কোন ৫ ব্যাটসম্যানের

১. জস বাটলার
ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান ৫ আগস্ট, ২০২৬–এ স্বীকৃত টি–টুয়েন্টির সর্বোচ্চ রানের মালিক হন।
১. জস বাটলার
বাটলার ৪৯২ ইনিংসে করেছেন ১৪,৮৩৩ রান। ১৪৭.২৪ স্ট্রাইক রেটে এসেছে এই রান।
২. কাইরন পোলার্ড
ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৬৬৩ টি–টুয়েন্টি খেলেছেন।
২. কাইরন পোলার্ড
পোলার্ড ১৫১ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৪,৮০৩ রান।
৩. ক্রিস গেইল
টি–টুয়েন্টি ব্যাটিংয়ের উদাহরণ হয়ে ওঠা গেইল ৪৫৫ ম্যাচেই করেছেন ১৪,৫৬২ রান।
৪. অ্যালেক্স হেলস
ইংল্যান্ডের হেলস ৫২৩ টি–টুয়েন্টিতে করেছেন ১৪,৪৪৯ রান।
৫. ডেভিড ওয়ার্নার
অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ওপেনার ৪৩৮ টি–টুয়েন্টিতে করেছেন ১৪,২৮৪ রান।