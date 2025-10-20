 >

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

খেলা ডেস্ক

রোহিত শর্মা

মোট সেঞ্চুরি: ৫০

টেস্টে ১২টি, ওয়ানডেতে ৩৩টি, টি-টোয়েন্টিতে ৫টি।

ব্রায়ান লারা

মোট সেঞ্চুরি: ৫৩

টেস্টে ৩৪টি, ওয়ানডেতে ১৯টি।

মাহেলা জয়াবর্ধনে
মোট সেঞ্চুরি: ৫৪

টেস্টে ৩৪টি, ওয়ানডেতে ১৯টি, টি-টোয়েন্টিতে ১টি।

হাশিম আমলা
মোট সেঞ্চুরি: ৫৫

টেস্টে ২৮টি, ওয়ানডেতে ২৭টি।

জো রুট
মোট সেঞ্চুরি: ৫৮

টেস্টে ৩৯টি, ওয়ানডেতে ১৯টি।

জ্যাক ক্যালিস
মোট সেঞ্চুরি: ৬২

টেস্টে ৪৫টি, ওয়ানডেতে ১৭টি।

কুমার সাঙ্গাকারা
মোট সেঞ্চুরি: ৬৩

টেস্টে ৩৮টি, ওয়ানডেতে ২৫টি।

রিকি পন্টিং
মোট সেঞ্চুরি: ৭১

টেস্টে ৪১টি, ওয়ানডেতে ৩০টি।

বিরাট কোহলি
মোট সেঞ্চুরি: ৮২

টেস্টে ৩০টি, ওয়ানডেতে ৫১টি, টি-টোয়েন্টিতে ১টি।

শচীন টেন্ডুলকার
মোট সেঞ্চুরি: ১০০

টেস্টে ৫১টি, ওয়ানডেতে ৪৯টি।