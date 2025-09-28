ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ সবচেয়ে বেশি খেলেছেন যে পাঁচ ক্রিকেটার

শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)—৮৭ ম্যাচ
১৯৮৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮৭ ম্যাচে ৩,৫৮৩ রান করার পাশাপাশি ৩৮ উইকেট নিয়েছেন টেন্ডুলকার, করেছেন সাতটি সেঞ্চুরি।
শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান)—৮৩ ম্যাচ
১৯৯৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ৮৩ ম্যাচে ২,২৮৬ রান করা আফ্রিদি উইকেট নিয়েছেন ৫৬টি। ভারতের বিপক্ষে তাঁর সেঞ্চুরি ৫টি।
ইনজামাম-উল-হক (পাকিস্তান)—৭৭ ম্যাচ
১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ৮৭ ম্যাচে ৭ সেঞ্চুরিতে ৩,২৩৬ রান করেছেন পাকিস্তানের সাবেক এই ব্যাটসম্যান।
মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন (ভারত)—৭৬ ম্যাচ
ভারতের সাবেক অধিনায়ক পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭৬ ম্যাচে করেছেন ২,৪২৬ রান, করেছেন ৫টি সেঞ্চুরি।
সেলিম মালিক (পাকিস্তান)—৭৪ ম্যাচ
১৯৮২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ৭৪ ম্যাচে ৫ সেঞ্চুরিতে ২,৩৮০ রান করেছেন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক। ১৮টি উইকেটও আছে তাঁর।