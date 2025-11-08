টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০০ রান: শীর্ষ পাঁচ

আন্দ্রে রাসেল (৬০৯)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল ১০০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ৬০৯ বলে।
ফিন অ্যালেন (৬০৯)
নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ফিন অ্যালেন ৩৮তম ইনিংসে হাজারের মাইলফলক স্পর্শ করেন। তাঁর বল লেগেছিল রাসেলের মতো ৬০৯টি।
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৬০৪)
অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্সওয়েল ১০০০ রানের ঘরে পৌঁছেছেন ৬০৪ বলে। এ জন্য ৩৬ ইনিংস খেলতে হয়েছে তাঁকে।
ফিল সল্ট (৫৯৯)
ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট এক হাজার রান পূর্ণ করেন ৫৯৯ বলে। সেটি ছিল তাঁর ৩২তম ইনিংস।
সূর্যকুমার যাদব (৫৭৩)
ভারতের টি–টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৫৭৩ বলে এক হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। ২০২২ সালের অক্টোবরে ব্যক্তিগত ৩১তম ইনিংসে তিনি এ কীর্তি গড়েন।
অভিষেক শর্মা (৫২৮)
সূর্যকুমারের তিন বছর পর তাঁর রেকর্ডটি ভাঙেন অভিষেক শর্মা। ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে নিজের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৫২৮তম বলে হাজার রান পূর্ণ করেন এই বাঁহাতি।