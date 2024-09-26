রিকি পন্টিং
ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান রিকি পন্টিং, যিনি তিন সংস্করণেই র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন। ২০০৩ সালে টেস্টে এক নম্বর ছিলেন, ২০০৫ থেকে ২০০৭ সময়ে ছিলেন ওয়ানডেরও সেরা।
২০০৫ সালের শেষ দিকে ইতিহাসের টি–টোয়েন্টিতে ৯৮* রানের ইনিংস খেলে এই সংস্করণেও শীর্ষে জায়গা করে নেন।
ম্যাথু হেইডেন
আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি শুরুর প্রথম দিকে র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে ওঠেন ম্যাথু হেইডেন। টেস্ট ৩০ আর ওয়ানডেতে ১০ সেঞ্চুরির মালিক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ওই দুই সংস্করণেরও শীর্ষে ছিলেন।
বিরাট কোহলি
ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বিরাট কোহলিই তিন সংস্করণের র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ওঠা প্রথম খেলোয়াড়। ওয়ানডেতে শীর্ষে উঠেছিলেন ২০১৩ সালে, টি–টোয়েন্টিতে ২০১৪ সালে। আর টেস্টে এক নম্বর হন ২০১৮ সালে।
যশপ্রীত বুমরা
একমাত্র বোলার হিসেবে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর হওয়ার কীর্তি যশপ্রীত বুমরার। ২০১৭–১৮ মৌসুমে টি–টোয়েন্টিতে, ২০১৮–১৯ মৌসুমে ওয়ানডেতে এবং ২০২৩–২৫ সময়ে টেস্টে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ওঠেন ভারতের এই পেসার।
সাকিব আল হাসান
টেস্ট, ওয়ানডে, টি–টোয়েন্টি—তিন সংস্করণেই অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর হওয়া একমাত্র খেলোয়াড় সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক আরেকটি জায়গায় অন্যদের চেয়ে অনন্য—সাকিবই ইতিহাসের প্রথম এবং একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি একই সময়ে তিন সংস্করণেই এক নম্বর ছিলেন। সময়টা ছিল ২০১৫ সালের জুন।