টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ফাইনাল খেলেছেন যাঁরা

খেলা ডেস্ক

কাইরন পোলার্ড—৩২

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার গতকাল রাতেই খেলেছেন সর্বশেষ ফাইনালটি। গতকালের আগে রেকর্ড ১৮টি ফাইনাল জিতেছেন পোলার্ড।

ডোয়াইন ব্রাভো—২৬

২৬টি ফাইনাল খেলে ১৭টি জিতেছেন নেওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার।

শোয়েব মালিক—২২

পাকিস্তানি অলরাউন্ড ফাইনালে জিতেছেন ১৬ বার।

সুনীল নারাইন—১৯

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডের দল ফাইনালে জিতেছে ১২ বার।

মোহাম্মদ হাফিজ—১৭

পাকিস্তানি অলরাউন্ডার জিতেছে ৮টি ফাইনালে।

আন্দ্রে রাসেল—১৭

১১টি ফাইনালে জিতেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার।

এমএস ধোনি—১৬

ভারতের সাবেক অধিনায়ক জিতেছেন ৯টি ফাইনালে।

সাকিব আল হাসান—১৬

গতকাল রাতের ফাইনালের আগে ৭টি ফাইনাল জিতেছে বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়কের দল।

কামরান আকমল—১৫

১৫ ফাইনালের মাত্র ৬টিতেই জিতেছেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

মোহাম্মদ নেওয়াজ—১৫

সাতটি ফাইনালে জিতেছে পাকিস্তান অলরাউন্ডারের দল।