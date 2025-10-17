ওয়ানডেতে বাংলাদেশের প্রথম ৫ সেঞ্চুরিয়ান

মেহরাব হোসেন
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান মেহরাব হোসেন।
মেহরাব হোসেন
‘অপি’ ডাকনামের মেহরাব ১৯৯৯ সালের ২৫ মার্চ ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১১৬ বলে ১০১ রান করেছিলেন।
মোহাম্মদ আশরাফুল
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেতে লেগেছে ৬ বছর। ২০০৫ সালের ১৮ জুন যা এনে দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
মোহাম্মদ আশরাফুল
ওয়েলসের কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০১ বলে ১০০ রান করেছিলেন আশরাফুল। এই ম্যাচটিতে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
রাজিন সালেহ
বাংলাদেশের তৃতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান রাজিন সালেহ। ২০০৬ সালের ২৫ মার্চ ফতুল্লায় কেনিয়ার বিপক্ষে ১১৩ বলে অপরাজিত ১০৮ রান করেছিলেন রাজিন।
শাহরিয়ার নাফীস
২০০৬ সালের ৬ আগস্ট হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৪৮ বলে ১১৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন শাহরিয়ার নাফীস। একই বছরে আরও দুটি সেঞ্চুরি করেন বাঁহাতি ওপেনার।
সাকিব আল হাসান
বাংলাদেশের পঞ্চম ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান সাকিব আল হাসান। ২০০৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অ্যান্টিগায় কানাডার বিপক্ষে ১৫২ বলে ১৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাকিব।