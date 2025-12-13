আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা ৫ বোলিং

সিয়াজরুল ইদ্রুস ৭/৮
মালয়েশিয়ার ডানহাতি পেসার সিয়াজরুল ইদ্রুস চীনের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের।
আলী দাউদ ৭/১৯
বাহরাইনের ডানহাতি পেসার আলী দাউদ ভুটানের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৯ রানে ৭ উইকেট নেন, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেরা বোলিং। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বাহরাইনে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ছিল দ্বিপক্ষীয় সিরিজের।
হার্শা ভরদ্বাজ ৬/৩
রানের চেয়ে উইকেটের সংখ্যা দ্বিগুণ। সিঙ্গাপুরের লেগ স্পিনার হার্শা ভরদ্বাজ ২০২৪ সালে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে মাত্র ৩ রানে ৬ উইকেট নেন।
তাঁর করা চার ওভারের দুটি ছিল মেডেনও। সেদিন মঙ্গোলিয়া অলআউট হয় মাত্র ১০ রানে। এটি ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইয়ের ম্যাচ।
পিটার আহো ৬/৫
নাইজেরিয়ার পেসার পিটার আহো সিয়েরা লিওনের বিপক্ষে ৫ রানে নেন ৬ উইকেট। ২০২১ সালের অক্টোবরে লাগোসের ম্যাচটি ছিল দ্বিপক্ষীয় সিরিজের।
দীপক চাহার ৬/৭
বাংলাদেশই এখানে ভুক্তভোগী। ২০১৯ সালের নভেম্বরে নাগপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাত্র ৭ রানে ৬ উইকেট নেন ভারতের দীপক চাহার। সেদিন তিনি ৩.২ ওভার বল করে ১৪টি ডট দেন।