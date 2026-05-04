ইতালিতে বেশি ট্রফি কোন পাঁচ দলের

খেলা ডেস্ক

জুভেন্টাস (৩৬)

ইতালিয়ান ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ৩৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জুভেন্টাস।

২০১২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত টানা নয় মৌসুম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জুভেন্টাস।

ইন্টার মিলান (২১)

ইন্টার মিলান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২১ বার। রানার্সআপ হয়েছে ১৭ বার।

সর্বশেষ ছয় বছরের মধ্যে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইন্টার।

এসি মিলান (১৯)

এসি মিলান ইতালিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯ বার।

এসি মিলান সর্বশেষ সিরি আ জিতেছে ২০২১-২২ মৌসুমে।

জেনোয়া (৯)

নয় বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া জেনোয়া ১৯২৪ সালের পর আর শিরোপা জেতেনি।

তুরিনো (৭)

৭ বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তুরিনো, সর্বশেষ ১৯৭৬ সালে। বোলোনিয়া ও প্রো ভারসেলিও ৭ বার জিতেছে। তবে তিন দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮ বার রানার্সআপ তুরিনো।