সংসদে বিতর্ক

স্পিকার বললেন, ‘Order, Order, you have no right to disobey the chair. Please take your seat. Please take your seat.’ আমি আসন গ্রহণ করলাম না। স্পিকার আমার ওপর গরম হয়ে উঠলেন। আবার তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘Please take your seat.’ আমি পুনরায় বললাম, ‘Leader of the house আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন। তারপর হাউসের কাজ চলবে।’ স্পিকার আমাকে সম্বোধন করে বললেন, ‘Do you mean to say that you will not allow anybody else to speak? You are obstructing the proceedings of the house.’ আমি উত্তর দিলাম, ‘Leader of the house গিয়ে enquiry করে আসুন, তারপর হাউস বসবে, তার আগে নয়।’ স্পিকার আমার ওপর রেগে গেলেন, এবার তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় ‘মাওলানা সাহেব’ সম্বোধন না করে মি. তর্কবাগীশ বলে সম্বোধন করে বললেন, ‘Mr. Tarkabagish, I am very sorry, I may be compelled to take action under the rules 16 (2) of the East Bengal Legislative Assembly procedure rules, if you do not obey the chair.’ স্পিকারের এই কথার অর্থ হলো Assembly-র মেম্বার থেকে তিনি আমাকে বরখাস্ত ও দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। আমি বিচলিত হলাম না। আমি তাঁকে বললাম, ‘যেকোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমার দাবি Leader of the house গিয়ে দেখে এসে বলুন পরিস্থিতি কী?’ এবার স্পিকার আমার প্রতি একটু নরম হলেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘Please take your seat, I request you not to prevent other speaking.’ এরপর হাউস ১৫ মিনিটের জন্য মুলতবি করা হয়। সদস্যরা হল ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। আমি হাউস ছেড়ে বের হলাম না। ভাবলাম, বাইরে গেলে হয়তো পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে। হাউসের ভেতরই বসে রইলাম। মুলতবি সভা আবার শুরু হলো। স্পিকার তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, ‘যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবি নেতা ৬ জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার মাধ্যমে সকল সদস্যকে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।’