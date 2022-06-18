<p>সুনামগঞ্জের পর সিলেটও বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন</p>.<p><strong>এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন:</strong></p><ul><li><p><a href="https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%8F%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF">এত দ্রুত ‘পানি বাড়তে দেখেননি’, রাতের মধ্যেই ঘরে গলাসমান পানি</a></p></li><li><p><a href="https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F">দুর্যোগ হঠাৎ বন্যায় বড় বিপর্যয়</a></p></li><li><p><a href="https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF">ডুবেছে সিলেট শহর ও বিমানবন্দর, ঘরে ঘরে কোমরপানি</a></p></li></ul>