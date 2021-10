‘হাড় নেই, চাপ দেবেন না’

অস্ত্রোপচারের দায়িত্বে থাকা সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুল কাদের বলেন, আঘাত খুব বেশি ছিল। তার মস্তিষ্কে এবং মাথার হাড়ে মারাত্মক আঘাত রয়েছে। মাথার হাড়ের একটা অংশ খুলে আপাতত তার পেটের চামড়ার নিচে রাখা হয়েছে। কিছুটা উন্নতি হলে সেটা আবার আগের জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই পদ্ধতিটির নাম, ‘De compressive craniectomy with evacuation of epidural and subdural hematoma.’

এই ছবিটি ঘুরছে আকিবের বন্ধু-স্বজনদের ফেসবুকে। এর পাশাপাশি খোলা আকাশের নিচে হ্রদে তোলা আকিবের সুন্দর একটা ছবিও ঘুরছে বন্ধুদের ওয়ালে। অভিজিৎ দাশ নামে এক ছাত্র লিখেছেন, ‘আকিব আবার ফিরে আসবে আমাদের মাঝে পরম করুণাময়ের কৃপায়। ওপরে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি সহায়।’