দাউদকান্দিতে ১৪ মামলার পলাতক আসামি সাবেক যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় হত্যাসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি ও জিংলাতলী ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি শাহ আলম (৪০) ওরফে পা কাটা আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দাউদকান্দি থানার পুলিশ।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত বছরের ৫ আগস্ট উপজেলার গৌরীপুর বাজারে তিতাস উপজেলার শোলাকান্দি গ্রামের সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক মো. সুলতানকে (৪০) গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহত সুলতানের স্ত্রী রেহেনা বেগম বাদী হয়ে চলতি বছরের ৩০ জুন দাউদকান্দি মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। মামলার ১৮ নম্বর আসামি শাহ আলম।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একজন অটোরিকশাচালক প্রথম আলোকে বলেন, বিভিন্ন সড়কে চলাচল করা শত শত সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, নদীপথে বালুবাহী বাল্কহেড থেকে শাহ আলমের নির্দেশে এখনো নিয়মিত চাঁদা তোলা হচ্ছে। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েক বছর আগে তাঁর সহযোগীরা তাঁর একটি পা কেটে নিয়ে যান। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে পা প্রতিস্থাপন করা হয়।
দাউদকান্দি মডেল থানার গৌরীপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, হত্যাসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি যুবলীগের সাবেক নেতা শাহ আলমকে গ্রেপ্তারের পর থানাহাজতে রাখা হয়েছে। আজ শনিবার কুমিল্লা আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।