অনলাইন ক্লাসে ‘ডাবল সেঞ্চুরি’ প্রভাষক জাহাঙ্গীরের

অনলাইন ক্লাসগুলোর ভিডিও কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনলাইন গ্রুপ (Cox'sbazar city college), অনলাইন পেজে (Department of Physics-Cox's Bazar City College) পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি একই ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল (PLARCBD), জেলা প্রশাসনের অনলাইন পেজ (DC Cox's Bazar), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন পেজ (Online Classroom in National University, Bangladesh) এবং অনলাইন গ্রুপ (Online Classroom in National Univercity, Bangladesh (Group), বদরখালী ডিগ্রি কলেজ অনলাইন পেজে প্রতিনিয়ত আপলোড হচ্ছে।