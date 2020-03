ছয় হাতওয়ালা কার্বনের গল্প

আমরা সারা জীবন কার্বনের চার হাত বলে জেনে এসেছি। কিন্তু অতিসম্প্রতি ছয় হাতবিশিষ্ট কার্বন যৌগের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। তবে ছয় হাত কার্বন যৌগের কথা একদম নতুন নয়। ১৯৭৩ সালে নেদারল্যান্ডসের দুজন বিজ্ঞানী হজেবিন ও ক্যান্ট প্রথম ছয় হাতবিশিষ্ট কার্বন যৌগ শনাক্ত করেছিলেন। অবশ্য তাঁরা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার নির্ণয় করতে পারেননি। চার হাত বা চার যোজি কার্বন ও বেনজিনের সমতলীয়-হেক্সাগোনাল আকৃতিকে জৈব রসায়নের মৌলিক ভিত্তি ধরা হয়। এ বিষয়টি ১৫০ বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার আগে আসুন পরমাণুর হাত বা যোজনী সম্পর্কে জেনে নিই।

প্রতিটি পরমাণুতে নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। ইলেকট্রন সংখ্যার ওপর একটি পরমাণুর আচার, ব্যবহার, বৈশিষ্ট্য ও পর্যায় সারণিতে তার অবস্থান নির্ধারিত হয়। পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো এক জায়গায় থাকে না, বরং ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন স্তরে বা কক্ষপথে থাকে (যেমন আমরা বিভিন্ন জেলায় থাকি)। প্রতিটি স্তরের বা কক্ষপথের ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা ভিন্ন। প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ৮টি, তৃতীয় কক্ষপথে ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। যা 2n2(n=স্তর বা কক্ষপথ সংখ্যা) সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বিশদভাবে বললে, প্রতিটি স্তর বা কক্ষপথ আবার উপস্তরে বিন্যস্ত। যেমন একটি জেলায় অনেক উপজেলা থাকে। এ উপস্তরগুলোকে s, p, d I f দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রথম স্তরে একটি উপস্তর 1s, দ্বিতীয় স্তরে 2s ও 2p, তৃতীয় স্তরে 3s, 3p ও 3d তিনটি উপস্তর থাকে। উপস্তরগুলোর ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা এক নয়। যেমন s উপস্তরে সর্বোচ্চ ২টি, p-তে ৬টি, d-তে ১০টি ইলেকট্রন থাকে। উপস্তরগুলো আবার বিভিন্ন অরবিটালে বিন্যস্ত। যেমন উপজেলায় অনেক ইউনিয়ন থাকে। s উপস্তরে একটি অরবিটাল, p-তে থাকে তিনটি (px, py I pz)। একইভাবে d উপস্তরে ৫টি অরবিটাল থাকে। একটি অরবিটাল বক্সে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে, অনেকটা টুইন-বেডের মতো, দুজনের বেশি থাকা যায় না।

যৌগ গঠনে পরমাণুরা তাদের ইলেকট্রন আদান-প্রদান, পারস্পরিক বিনিময় ও নিঃস্বার্থভাবে দান ও শেয়ার করে। এভাবেই তৈরি হয় রাসায়নিক বন্ধন। ইলেকট্রনের আদান-প্রদান বা শেয়ারে পরমাণুগুলোর মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা বা নিজেকে সুখী ও সফল করার গল্প থাকে। মানুষের মধ্যে সবাই যেমন সুখী ও সফল হতে চায়, পরমাণুর মধ্যেও এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা আছে। পরমাণুগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পরমাণু সুখী ও সফল। এসব পরমাণু অভিজাত হিসেবে পরিচিত; যেমন হিলিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ২), নিয়ন (১০), আর্গন (১৮), জেনন (৩৬), ক্রিপ্টন (৫৪), রেডন (৮৪)। অভিজাত পরমাণুগুলোর শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকে। এ অকটেট (৮) পূর্ণতা তাদের অভিজাত বা নিষ্ক্রিয় করে। এদের মডেল হিসেবে সামনে রেখে অন্য পরমাণুরা তাই অভিজাত পরমাণুর মতো হতে চায়। এ চাহিদা পরমাণুকে সামাজিক করে তোলে।

কিছু পরমাণু যৌগ গঠনের সময় তারা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক ও উত্তেজিত অবস্থায় সেসব পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ভিন্ন হয়। যেমন কার্বন যৌগ গঠনের সময় উত্তেজিত হয়। ফলে ২ং অরবিটালে থাকা দুটি ইলেকট্রন মধ্যে একটি ইলেকট্রন ফাঁকা 2pz অরবিটালে প্রবেশ করে। উত্তেজিত কার্বনে তাই চারটি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বনের ছয়টি ইলেকট্রন 1s22s12p x 12py12p z 0। আর উত্তেজিত অবস্থায় কার্বনের ছয়টি ইলেকট্রন 1s22s12p x 12py12p z 1। একটি s ও তিনটি p অরবিটাল প্রতিটি একটি করে সর্বোচ্চ চারটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে।

অন্য পরমাণু থেকে অতিরিক্ত ৪টি ইলেকট্রন বিনিময়ের মাধ্যমে ছয় ইলেকট্রনবিশিষ্ট কার্বন তার কাছাকাছি থাকা ১০ ইলেকট্রনবিশিষ্ট অভিজাত নিয়নের (1s22s22p x 22py22p z 2) মতো হতে চায়। তাই উত্তেজিত অবস্থায় কার্বনের যোজনী বা হাত চারটি। অর্থাত্ কার্বন সাধারণত অপর এক বা একাধিক পরমাণুর চারটি হাতের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যৌগ গঠন করে। যেমন মিথেন গ্যাস, যেখানে কার্বন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর [1s1] সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে CH 4 যৌগ গঠন করে। উত্তেজিত অবস্থায়ও কার্বনের বেজোড় ইলেকট্রন ৪টি আর চারটি ইলেকট্রন পেলেই অভিজাত নিয়নের মত ১০টি ইলেকট্রন পায়। তাই কার্বনের যোজনী ৪-এর বেশি হতে পারে না।

তাই অবিশ্বাসের সঙ্গেই মর্টিজ মালিসওক্সি ও অধ্যাপক কনরাড সেপেল্টের সদ্য প্রকাশিত আর্টিকেলটি পড়া শুরু করলাম। কারণ, বিখ্যাত জার্নালে নতুন কিছু প্রকাশিত হলেই তা চোখ বুজে মেনে নিতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তরুণ গবেষক মর্টিজ তাঁর আর্টিকেলটিতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অগাস্ট কেকুলকে স্মরণ করে বেশ সুন্দরভাবেই সূচনা করেছেন। কেকুল ১৮৫৭ সালের দিকে কার্বনের চার হাত ও বেনজিনের সমতলীয়-হেক্সাগোনাল আকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিরায়ত কার্বন যৌগে দুটি ইলেকট্রন, দুটি কার্বন সেন্টার [2e-2C] থাকে, যা লুইস-টাইপ বন্ধন হিসেবে সুপরিচিত এবং অকটেট নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অবশ্য এ ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ ডাইবোরেন (B 2 H 6 ) যৌগের বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ১৯৫০ সালে বিখ্যাত লিনাস পাউলিংয়ের ছাত্র উইলিয়াম লিবসকম রাসায়নিক বন্ধন ব্যাখায় দুটি ইলেকট্রন, তিনটি সেন্টার [2e-3C] মতবাদ প্রয়োগ করেন। এটি তাঁকে ১৯৭৬ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৬০ সালের দিকে চার হাতের বেশি বা দুটি ইলেকট্রন-তিনটি (বা অধিক) সেন্টারবিশিষ্ট [2e-3C] নন-ক্ল্যাসিক্যাল কার্বন যৌগ তৈরিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে রসায়নবিদ জর্জ ওলাহর ভূমিকা অসামান্য। তিনি প্রথম নন-ক্ল্যাসিক্যাল কার্বোক্যাটায়ন CH 5 ,+ hv CH 3 + I H 2 সমন্বয়ে তৈরি করেন। আর কার্বন যৌগের ক্ষেত্রে দুটি ইলেকট্রন, তিনটি সেন্টার [2e-3C] ধারণা প্রয়োগ করেন। এ ক্ষেত্রে জর্জ ওলাহ যথেষ্ট বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পড়েন। বিশেষভাবে রসায়নবিদ হার্বার্ট ব্রাউন (রসায়নে নোবেল বিজয়ী, ১৯৭৯) ও সমমনা গবেষকদের কাছ থেকে। কার্বোক্যাটায়ন রসায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ১৯৯৪ সালে জর্জ ওলাহ রসায়নে নোবেল পেয়েছিলেন।

টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী কার্বোক্যাটায়ন তৈরিতে শক্তিশালী সুপার বা ম্যাজিক অ্যাসিডের (এসব অ্যাসিড সালফিউরিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী) প্রয়োজন হয়, যা ক্যাটায়নকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করতে পারে। ছয় হাতবিশিষ্ট C 6 (CH 3 )6 2 + কার্বোক্যাটায়ন তৈরিতে তরুণ মর্টিজ মালিসওক্সি তাই ম্যাজিক অ্যাসিড HSO 3 F.SbF 5 ব্যবহার করেন। হেক্সামিথাইল দেওয়ার বেনজিন ইপোক্সাইডকে সতর্কতার সঙ্গে ম্যাজিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশ্রিত করলে অতিরিক্ত অনার্দ্র হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের উপস্থিতিতে ও নিম্ন তাপমাত্রায় O 2 - অপসারিত হয়ে C 6 (CH 3 )62+ গঠিত হয়। যৌগটি সাধারণ তাপমাত্রায় ভেঙে যায়। তাই একে সর্বদা -৭৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। যৌগটির একক ক্রিস্টাল গঠনে কোল্ড নাইট্রোজেন বাষ্প ব্যবহার করা হয়। মালিসওক্সি পেন্টাগোনাল-পিরামিডীয় আকৃতির C 6 (CH 3 ) 6 2+দ্বি-ক্যাটায়নের সিঙ্গেল ক্রিস্টাল নির্ণয় করা ছাড়াও এনএমআর [ঘগজ] ব্যবহার করে এ যৌগের গঠন ব্যাখ্যা করছেন, যা হজেবিন ও ক্যান্টের পাওয়া আগের ফলাফলকে নিশ্চিত করে। দ্বি-ক্যাটায়ন C 6 (CH 3 )62+ গঠিত হয়েছে দুটি একক ক্যাটায়ন C 5 (CH 3 )5+ ও CH 3 C+ সমন্বয়ে।

কোনো নতুন যৌগের গঠন ব্যাখ্যায় সিঙ্গেল ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের সঙ্গে কম্পিউটেশনাল তাত্ত্বিক রসায়নও ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে ধন রহরঃরড় থিওরি, যেখানে প্রাথমিক তথ্য হিসেবে শুধু পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা বিবেচনায় নেওয়া হয়। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফিতে ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক ঘনত্ব বিবেচনায় নিয়ে যৌগে বিদ্যমান পরমাণুর অবস্থানকে নির্ণয় করা হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন ঘনত্ব যথেষ্ট না থাকায় যৌগের সঠিক গঠন ও বন্ধন ব্যাখ্যা করা জটিল হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটেশনাল রসায়নের প্রয়োগকে পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তাত্ত্বিক রসায়নের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মন খচখচ করে। ইলেকট্রনের ডেনসিটিকে যদি ভুলভাল কিছু দিয়ে মডেল বানিয়ে ফেলে। তবে সে আশায় গুড়েবালি। দেখলাম মালিসওক্সি তো কম্পিউটেশনাল রসায়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি (DFT) ব্যবহার করে আলোচিত এই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারকে সঠিক প্রমাণ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, পেন্টাগোনাল-পিরামিডীয় আকৃতির সঙ্গে সম্ভাব্য অন্যান্য সমতলীয় (planar), বোট (Boat) ও চেয়ার (chair) কনফারমেশনের একটা তুলনামূলক শক্তি ও স্থায়িত্ব নিরূপণ করেছেন। তবে ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরিতে কিছু এম্পিরিক্যাল প্যারামিটার থাকায় ওয়েভ ফাংশন থিওরিতে যাঁরা অগাধ আস্থা রাখেন, তাঁরা ডিএফটিকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেন। সিনথেটিক কেমিস্ট হয়েও মিস্টার মালিসওক্সি ডিএফটি ছাড়াও হাই-লেভেল মোলার প্লাসেট পারটারবেশন থিওরি এমপি২ (MP2) দিয়েও ক্যালকুলেশন করছেন, যাতে ডিএফটিকে যাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন, তাঁদেরও মুখও বন্ধ করা যায়। গবেষকেরা রাজনীতিবিদদের মতোই বিতর্ক, সমালোচনা ও মতবিরোধ করেন, তবে শালীন ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। থিসিস ও বিপরীত-থিসিসে ভরপুর যুক্তি-তর্ক-আলোচনা হলো বিজ্ঞান গবেষণার প্রাণ।

তবু একজন শৌখিন কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট হিসেবে নিজেই আবার সব ক্যালকুলেশন করলাম। দেখলাম দ্বি-ক্যাটায়ন C 6 (CH 3 )62+ টির আকৃতি ও C-C বন্ধন দূরত্ব (১.৭১ Å, বেস কার্বনের সঙ্গে) সব ঠিক আছে। চিন্তা করলাম, কার্বনের যদি ছয় হাত হতে পারে, তাহলে সিলিকন কী দোষ করল? তাই কার্বনের জায়গায় সিলিকন বসিয়ে ক্যালকুলেশনটা আবার করলাম। সিলিকনবিশিষ্ট SiC 5 (CH 3 )62+ দ্বি-ক্যাটায়নটির আকৃতি পেন্টাগোনাল-পিরামিডীয় হলেও ঝর-C বন্ধন দূরত্ব (২.০৩ Å, বেস কার্বনের সঙ্গে) C-C বন্ধন দূরত্ব অপেক্ষা বেশি প্রসারিত, যা আকারজনিত প্রভাবকে কমিয়ে দিয়ে যৌগটিকে ছয় হাতবিশিষ্ট কার্বন যৌগ অপেক্ষা কিছুটা স্থিতিশীলতা দিতে পারে, যদিও এ বিষয়ে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন।

কয়েক দশক ধরে নন-ক্ল্যাসিক্যাল কার্বন যৌগ শনাক্তে শুধু স্পেক্ট্রোস্কোপিক টুল ব্যবহার করা হয়েছে। তাই নন-ক্ল্যাসিক্যাল কার্বন যৌগের অকৃতি ও বন্ধন ব্যাখায় মতবিরোধ ছিল ভীষণ। ২০১৩ সালে নরবর্নাইল ক্যাটায়নের (Norbornyl Cation) ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছে। আর ২০১৬ সালে ছয় হাতবিশিষ্ট কার্বন যৌগের স্ট্রাকচার প্রকাশিত হলো, যা নন-ক্ল্যাসিক্যাল যৌগের আকৃতি ও বন্ধন ব্যাখ্যায় নতুন দ্বারের সূচনা করেছে। অবশ্য এসব নন-ক্ল্যাসিক্যাল যৌগগুলো এখনো সাধারণ নয়, অনেক ভঙ্গুর এবং তাদের ডিপ ফ্রিজারে ফ্রোজেন করে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। দৈনন্দিন ব্যবহার ও প্রয়োগে যৌগগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় স্থিতিশীল হলে সুবিধা অনেক। তবে অপ্রচলিত ও নন-ক্ল্যাসিককে সাধারণ ও সর্বজনীন করাই তো বিজ্ঞানের ধ্যান ও প্রাণ, যা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। স্বপ্ন দেখি, আমাদের সিনথেটিক ও কম্পিউটেশনাল ল্যাবগুলোতেও আগামী প্রজন্ম হয়তোবা দশ হাতের কার্বন যৌগ বানাতে পারবে।

লেখক: গবেষক, ইনস্টিটিউট অব লাইট অ্যান্ড ম্যাটার, সিএনআরএস ও ইউনিভার্সিটি ডি লিয়ন, ফ্রান্স

সূত্র: মালিসওক্সি, মর্টিজ; সেপেল্ট, কনরাড ফলিত রসায়ন আন্তর্জাতিক সংস্করণ (Angewandte Chemie International Edition), ২০১৭।