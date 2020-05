বাদুড়, বনরুই আর করোনা

করোনা হচ্ছে বহিঃস্থ আবরণযুক্ত এক ধরনের ভাইরাস। জীববিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় এনভেলপযুক্ত ভাইরাস। এর ভেতরের অংশে প্রায় ২৯ হাজার নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত একসূত্রক আরএনএ থাকে। এই আরএনএ থেকেই সংক্রমণের পর প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরির দিক নির্দেশনা আসে। ফলে ভাইরাস বংশবিস্তার করতে পারে। এই ভাইরাসটির বাইরের অংশটি দেখতে অনেকটা মুকুটের মতো। তাই এদের নাম করোনা। গ্রিক শব্দ করোনার অর্থ মুকুট।

করোনা ভাইরাস সাধারণত চার ধরনের- আলফা, বেটা, গামা এবং ডেল্টা।

এর মধ্যে বেটার আবার আলাদা চারটি ভাগ আছে- A, B, C এবং D। মানবদেহে করোনা ভাইরাসের যে স্ট্রেইনগুলো পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে 229E (HCoV 229E) ও HCoV NL63 আলফা গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত। HCoV, OC43 ও HKU1 হলো বেটটা গোষ্ঠিার ভাইরাস। নভেল করোনা, যেমন - SARS-CoV, MERS-CoV ও SARS-CoV-2; এরাও বেটা গোষ্ঠির ভাইরাস।

কিছু কিছু বন্যপ্রাণী ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। এদের মাধ্যমেই অনেক সময় ভাইরাসজনিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক যেসব সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে, তার ৬০ শতাংশই রোগই জুনেটিক। অর্থাৎ এসব রোগের বিস্তার ঘটেছে পশুপাখি থেকে মানুষের মধ্যে। বাহক পশুপাখি হলেও তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এসব ভাইরাস। কিন্তু পশুপাখি থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হলেই ভাইরাসগুলো মারাত্মক হয়ে ওঠে।

অস্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষক বিজয়কৃষ্ণ ধানাশেকরণ ও তাঁর দল একটি গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, যেসব করোনা ভাইরাস এখন মানুষের মধ্যে রোগ ছড়াচ্ছে, সেগুলোর আদিবাহক হলো বাদুড়। গবেষণা দলটি নিশ্চিত করেছে, বাদুড়ের দেহে যে ভাইরাসগুলোর বাস, সেগুলো অন্যান্য প্রাণীর শরীর থেকে পাওয়া করোনাভাইরাসের চেয়ে বেশি পুরোনো। এ থেকে বোঝা যায়, ভাইরাসগুলি এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে সংক্রমিত হয়ে বংশবিস্তার করতে প্রাকৃতিক যে সব বাধা থাকে, সেগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। ভাইরাসগুলি এখন মানুষের মধ্যে নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারছে স্বাচ্ছন্দে।

করানো ছাড়াও HCoV-NL63 এবং HCoV-HKU1-এর আদিবাহকও বাদুড় বলে প্রমাণ মিলেছে বিশেষজ্ঞদের গবেষণায়। 229Ev (HCoV-229E) নামের ভাইরাসটি করোনাভাইরাসের নিকট আত্মীয় বলে মনে করছেন অনেক গবেষক। কারণ করোনাভাইরাসের সঙ্গে এদের গঠনগত অনেক মিল আছে। এ ভাইরাসেরও আদিবাহক আফ্রিকান হিপোসাইডারিয়েড (hipposideridae) গোত্রের এক প্রজাতির বাদুড়। এই বাদুড় এবং মানুষের মধ্যবর্তী বাহক হলো উট।

এছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর দেহে বাস করা অনেক ভাইরাসের সাথেও HCoV ভাইরাসটির সম্পর্ক পাওয়া যায়। যেমন, HCV-OC43-এর সঙ্গে মাউস হেপাটাইটিস ভাইরাসের এবং বোভাইন রেস্পারেটরি করোনাভাইরাস (BRCV)-এর অনেক মিল রয়েছে। এই ভাইরাস দুটির আদিবাহক ইঁদুর এবং গরু। এসব ভাইরাসে হেমাগ্লুটিনিন এস্টারেজ নামে এক ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়। HCoV-OC43-এর এই এনজাইমটি বোভাইন রেস্পাইরেটরি করোনাভাইরাসের একই এনজাইমের গঠনগত মিল প্রায় ৯৫ ভাগ। আর মাউস হেপাটাইটিস ভাইরাসের এনজাইমটির সাথে ৬০ শতাংশ মিল রয়েছে। যদিও করোনাভাইরাসের এই স্ট্রেইনটির সম্পূর্ণ সংক্রমণ পদ্ধতি এখনও জানা যায়নি।

২০০৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, মানুষের ভেতর সংক্রমিত SARS-CoV-1-এর জিনোমের সাথে পাম সিভেট (এক জাতীয় খাটাশ)-এর দেহে বাস করা SARS-CoV-এর প্রায় জিনের মিল ৯৯.৮ শতাংশ। পরে আরেকটি গবেষণা দেখা গেছে, চাইনিজ বাদুড়ের দেহে বাসকারী SARS-CoV মানবদেহের SARS-CoV-1-এর জিনোমের প্রায় ৮৭-৯২ ভাগ মিল রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয়, এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে চাইনিজ বাদুড়। মানুষ আর বাদুড়ের মধ্যবর্তী বাহক হলো পাম সিভেট।

MERS-CoV-এর সংক্রমণ যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন বাদুড় থেকে ছড়ানো করোনাভাইরাস নিয়ে আরও বেশি বেশি গবেষণা শুরু করেন বিজ্ঞানীরা। সৌদি আরবে এক অনুসন্ধানে চালানো হয় তখন। সেই অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে টাফোজোয়াস পারফরেটস (Taphozous perforates) প্রজাতির বাদুড়ের শরীরের থাকা এক ধরনের ভাইরাসের সঙ্গে মাবদেহে সংক্রমিত MERS-CoV-এর জিনোম সিকোয়েন্সে প্রায় শতভাগ মিল রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আরও একটা গবেষণা চালান টলিনিকটেরিজ বাদুড়ের ওপর। এই প্রজাতির বাদুড়ের শরীরে HKU4 করোনা ভাইরাসের সন্ধান পান বিজ্ঞানীরা। এই ভাইরাসের জিনের সংঙ্গে MERS-CoV-এর রেপ্লিকেজ জ্বিনের অনেক মিল পাওয়া যায়। তবে ২০১৩ সালের এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়, MERS-CoV আসলে বেটা করোনাভাইরসের সদস্য এবং উট হচ্ছে এই ভাইরাসের মধ্যবর্তী বাহক।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য দায়ি SARS-CoV-2 ভাইরাসের প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে বাদুড়কেই চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই ভাইরাসটি বাদুড়ের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে বোকা বানিয়ে রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে খুব দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় বের করে ফেলেছে। বাদুড়ের শরীরের রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা অন্য প্রাণীর চেয়ে শক্তিশালী। সে ই ব্যবস্থাকেই যখন নতুন এই করোনাভাইরাস ফাঁকি দিতে পেরেছে, তখন দুর্বল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করা এর জন্য অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। এ কারণেই SARS-CoV-2 সক্ষম হয়েছে মানুষের মধ্যে এত দ্রুত সংক্রমণ ঘটাতে। তবে বিজ্ঞানীদের মতে, এই ভাইরাসের সংক্রমণ সম্ভবত সরাসরি বাদুড় থেকে নয়। বরং, বনরুই নামের প্রাণীটিই SARS-CoV-2 -এর মানুষ আর বাদুড়ের মধ্যবর্তী বাহক বলে অনেকগুলো প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

অন্যদিকে SARS-CoV-1-এর সাথে SARS-CoV-2-এর জিনোম সিকোয়েন্সের মিল প্রায় ৮০ ভাগ। করোনাভাইরাসের শ্রেণীবিভাগ করা হয় ORF1ab নামের প্রোটিনের ভিত্তিতে। SARS-CoV-1-এর সঙ্গে SARS-CoV-2-এর ORF1ab প্রোটিনের প্রায় মিল প্রায় ৯৪.৪ শতাংশ। তাই SARS-CoV-1-এর মতো SARS-CoV-2ও আসলে বেটা করোনাভাইরাস প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত। এই ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের S জিন অন্য করোনাভাইরাসের থেকে বেশ আলাদা। তাই এদের ডাকা হচ্ছে নভেল করোনা ভাইরাস নামে।

বাদুড়ের দেহে বাস করা RaTG13 নামে ভাইরাসের S জ্বিনের সঙ্গে SARS-CoV-2-এর জ্বিনের প্রায় ৯৩.১ শতাংশ মিল রয়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, নোভেল করোনাভাইরাসের প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে বাদুড়।

লেখকত্রয় : শিক্ষার্থী, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র

