ভাইরাসের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা

নভেল করোনাভাইরাস ২০১৯ বা কোভিড-১৯ বর্তমানে আতংকের আরেক নাম। এরা এতই ছোট, চোখে দেখা দূরের থাক, সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও এদের দেখা সম্ভব নয়। করোনাভাইরাসের আকার মাত্র ০.১২ মাইক্রোন (১ মাইক্রোন হল এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ)। এরা বংশবৃদ্ধি করতে পারে কেবল জীবন্ত কোষের মধ্যে। ভাইরাসটি সহজেই আমাদের ফুসফুসের ভেতরে সংশ্লিষ্ট কোষের মধ্যে ঢুকে নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে।

যে সমস্ত অনুজীব দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছি, এগুলো দুই রকমের– একটা হলো অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী অ্যালার্জেন। আরেকট রোগ সৃষ্টিকারী রক্তরসের মাধ্যমে বাইরে থেকে ঢোকা অ্যান্টিজেন; এরা জীবাণু প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে।

অ্যালার্জেনগুলো শরীরের মধ্যে থাকা বিশেষ কোষ মাস্ট সেল (Mast Cell)-এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। ফলে কোষের ক্ষুদ্র কণিকা ভেঙে ভেতরের হিস্টামিন, লিউকোট্রাইন জাতীয় উপাদান বের হয়ে আসে। এর ফলে মানব দেহে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এজন্যই অ্যালার্জি হলে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

অ্যান্টিজেন জাতীয় উপাদানের সঙ্গে আমাদের শরীরের বিক্রিয়া বেশ জটিল। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । একটি হলো সহজাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এটা আমরা জন্মসূত্রে পাই। অন্যটি হলো, অভিযোজিত যা প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ের সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা পদ্ধতির সমন্বয় করার প্রবণতা। একে অ্যাডাপ্টিভ ইমিউন সিস্টেম বলা হয় । ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইটস, ফাঙ্গাস জাতীয় এককোষী জীবাণুগুলো অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। এগুলো শরীরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহজাত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাধা দেয়ার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হলে অভিযোজিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কাজ করা শুরু করে দেয়। এতে বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা, যেমন বি সেল (B-cel) অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। একজন সুস্থ ব্যক্তি দিনে কয়েক মিলিয়ন অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। সংক্রামক জীবাণুর সঙ্গে এরা এতটা দক্ষতার সঙ্গে এরা লড়াই করে, যে মানুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জানতেই পারে না তার শরীর অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এসেছিল।

ভ্যাকসিন কী?

ভ্যাকসিন আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে এটি এমন কোনও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, যার সংস্পর্শে আগে আসিনি। রোগ ধরা পড়ার ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয় না, এটি ব্যবহার করা হয় রোগ প্রতিরোধের জন্য। সুতরাং সকল ভ্যাকসিনের লক্ষ্য হলো অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রকাশ করা, যাতে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি এরপর একই অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে আরও শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Secondary Immune Response) প্রকাশ পায়। রোগজীবাণুগুলোতে যেসব অ্যান্টিজেন থাকে, একই এন্টিজেন থাকে ভ্যাকসিনেও। তবে ভ্যাকসিনে অ্যান্টিজেনগুলির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ভ্যাকসিন কীভাবে কাজ করে?

ভ্যাকসিন কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য, শরীরে রো প্রতিরোধক্ষমতা কীভাবে কাজ করে তা জানা জরুরি। ভ্যাকসিন দেহের প্রতিরোধব্যবস্থার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সুরক্ষা দেয়। ভ্যাকসিন শরীরকে একটি নির্দিষ্ট রোগের সাথে লড়াই করার জন্য সঠিক অ্যান্টিবডি ও কার্যকরী মেমরি সেল তৈরি করে। নতুন এই মেমরি সেল অ্যান্টিজেনের আকার ও প্রকৃতি দীর্ঘসময় মনে রাখতে পারে।

শরীরে রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। ধরা যাক, রোগ সৃষ্টিকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করল। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্রুত এদেরকে বহিঃশত্রু বা আক্রমণকারী হিসাবে শনাক্ত করবে। এর কারণ হল, ব্যাকটিরিয়ার বা ভাইরাসের বাইরের আবরণের প্রোটিন বা শর্করার বিভিন্ন আকার বা গঠন রয়েছে। যা মানব দেহের কোষের বহিরাবরণ ও বিভিন্ন উপাদান থেকে একদমই আলাদা। রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা বিভিন্ন শ্বেত রক্ত ​​কণিকাগুলোকে ধারাবাহিক জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করে। আক্রমণকারী জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক ধরনের শ্বেত রক্ত ​​কোষ (B cell) অ্যন্টিবডি তৈরি করে। অ্যান্টিবডিগুলি ব্যাকটেরিয়ার বাইরের আবরণের প্রোটিন বা শর্করাকে চিনতে পারে এবং তাদের সঙ্গে আটকে থাকতে পারে। এটি ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসগুলিকে মেরে ফেলতে সক্রিয় ভুমিকা রাখে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি সকল ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসেরকে আটক করতে পারে না। আলাদা আলাদা জীবাণুর জন্য আলাদা আলাদা অ্যান্টিবডির দরকার হয়। ঠিক যেমন একটি তালা একটি নির্দিষ্ট চাবি দিয়েই খোলা যায়, ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম।

আমাদের দেহে কোটি কোটি শ্বেত রক্ত ​​কোষের আধার রয়েছে। এগুলোর যেকোনো একটি শুধু একটি নির্দিষ্ট আকারের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। এই অ্যান্টিবডিগুলির কয়েকটি মাত্র আক্রমণকারী জীবাণুর সঙ্গে মিলে যায়। সঠিক আকারের অ্যান্টিবডি উৎপাদন করতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে। এই সময়ের মধ্যে কোটি কোটি রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের অনুলিপি তৈরি হয়ে যেতে পারে দেহে। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রথমবার যখন আমরা কোনও বিশেষ আক্রমণকারীর (অ্যান্টিজেন) মুখোমুখি হই, তখন অ্যান্টিবডির কার্যকলাপ শুরু হতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। যেমন হাম, হুপিং কাশির জীবাণু বা করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ংকর অ্যান্টিজেনগুলির জন্য ‘কয়েক দিন’ খুব দীর্ঘ সময়। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা শুরু করে লড়াইয়ের আগেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ফল সংক্রমণ প্রাণঘাতী হতে পারে। এখানেই আসলে ভ্যাকসিনের গুরুত্ব। ভ্যাকসিনগুলি মৃত বা দুর্বল অ্যান্টিজেন দিয়ে তৈরি হয়। এরা কোনও সংক্রমণ ঘটাতে পারে না, তবে আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এদেরকে শত্রু হিসাবে শনাক্ত করতে পারে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

একবার সঠিক শ্বেত রক্ত কোষগুলি সক্রিয় হয়ে গেলে তারা দ্রুত বিভাজিত এবং প্রচুর পরিমাণ উৎপাদিত হয়। ফলে অ্যান্টিবডিগুলির সংখ্যায় দ্রুত বেড়ে যায়। সেগুলো সহজেই তখন ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়াগুলিকে রুখে দিতে পারে। শেষমেষ শরীর জীবাণু থেকে মুক্তি পায় এবং মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে। কিছু শ্বেত রক্ত কোষ অ্যান্টিবডি তৈরি করে রক্তরসে ছেড়ে দেয়। এদেরকে বলে প্লাজমা বি সেল। এদের মধ্যে কিছু কোষ অ্যান্টিজেনের আকার সারাজীবন মনে রাখতে পারে । এদেরকে মে মরি বি সেল বলা হয়। অন্য দিকে টি-সেলগুলো (T-cell) কোষীয় মধ্যস্থতার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

টি-সেল দুই ধরনের। একটি সাহায্যকারী বা হেলপার টি-সেল আর অন্যটি হল ধ্বংসাত্মক বা Cytotoxic (Killer) T cell। সাহায্যকারী টি-সেলগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাস্তবায়নে বি-সেল এবং টি-সেলগুলোকে সহায়তা করে। জীবাণুগুলো যে উপাদান দিয়ে তৈরি তার কোনো একটি অংশকে লক্ষ্য করে রোগ প্রতিরোধী কোষগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে এবং তা দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে। ফলে পরে একই ধরনের জীবাণু শরীরে আবার ঢুকলেও আর কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে না। ভ্যাকসিনগুলি ঠিক এই সূত্রেই কাজ করে। যদি এই নির্দিষ্ট জীবাণু আবার শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাবে যে আপনি অসুস্থই হবেন না।

ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন

ভ্যাকসিন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন জীবন্ত-দুর্বল, সাধারণত জীবাণুদের এই ভ্যাকসির তৈরি করা হয়। এছাড়াও আছে নিষ্ক্রিয়, সাবইউনিট, রিকম্বিন্যান্ট, পলিস্যাকারাইড, অনুবন্ধী, টক্সয়েড বা নিষ্ক্রিয়কৃত ভ্যাকসিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের জন্য জীবন্ত-দুর্বল ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়। যেমন ইয়োলো ফিভার, হাম, গলা ও লালাগ্রন্থি প্রদাহর এবং জার্মান মাম্পস প্রতিরোধে এ ধরনের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে মৃত বা দুর্বল বা সংক্রমণ ঘটাতে ব্যর্থ অ্যান্টিজেন দিয়ে তৈরি ভ্যাকসিন তৈরি হয়। মৃত বা দুর্বল হলেও আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাদের শত্রু হিসাবে শনাক্ত করতে পারে এবং শ্বেত রক্ত ​​কোষ ওই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

ভাইরাসের বংশগতি ডিএনএ অথবা আরএনএ দ্বারা গঠিত হতে পারে। ইয়োলো ফিভার ভাইরাস, প্যারামিক্সোভাইরাস, মাম্পস অর্থোরুবেলা, রুবেলা ইত্যাদি ভাইরাসগুলির বংশগতির উপাদান আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। অন্যদিকে এইড্স সৃষ্টিকারী এইচআইভি, হেপাটাইটিস সি, করোনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত সার্স এবং মার্স, ইবোলা, নিপাহ ভাইরাস, ডেঙ্গু, জিকা এবং সর্বশেষ ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টিকারী নভেল করোনাভাইরাস (SARS-Cov-2)-এরও বংশগতির উপাদান আরএনএ। সাধারণত আরএনএগুলি টানা একটি সুতার মতো দেখতে।

আরএনএগুলি একটি প্রোটিন খোলসের মধ্যে অবস্থান করে। এর চারদিকে চর্বিজাতীয় আবরণ (Envelope) থাকতেও পারে আবার নাও পারে। আরএনএ ভাইরাসগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এদের জিনোমে খুব দ্রুত পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটতে পারে। ফলে এদের বাইরের আবরণেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। তাই এদের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধকারী ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক জাতীয় ওষুধ কার্যকরী করা একটি দুঃসাধ্য কাজ। আর এজন্যই ফ্লু-জাতীয় রোগে আমরা প্রতি আক্রান্ত হই। প্রতিষেধক বা প্রতিরোধব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করে না। এইচআইভি, নিপাহ্, জিকা ও হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের এখনও কোনো অনুমোদিত ভ্যাকসিন তৈরি হয়নি। সার্স ও মার্স করোনাভাইরাসের জন্যও কোনো ভ্যাকসিন অনুমোদন পায়নি। বিভিন্ন স্তরের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অবশ্য চলছে।

করোনার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন

একটি জীবাণু যদি আমাদের মধ্যে রোগের সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তার প্রবেশের পথ, তাকে আবদ্ধ করার জন্য সঠিক উপাদান এবং তাদের সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের মাধ্যমে যে জীবাণু সংক্রমিত হয়, সেটিকে পানির সাথে মিশিয়ে একজনকে খাইয়ে দিলে তার কিছুই হবে না। আবার যে সংখ্যায় একটি জীবাণু দলবদ্ধভাবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে সেই সংখ্যক জীবাণুর বিস্তার শরীরে না ঘটলে, সেগুলো ক্ষতি করার আগেই শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে যায। করোনা ভাইরাস আমাদের শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত ব্যাক্তির লক্ষণ হলো- সামান্য জ্বর, গলাব্যথা, হাঁচি, কাশি, সর্দি এবং আক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্বাসকষ্ট। এই উপসর্গগুলি কিন্তু মৌসুমী সর্দি-কাশি-জ্বরের মতোই।

তাহলে এটা এত ভয়াবহ কেন? কারণ অন্যান্য ভাইরাস তাদের জীবন ধারণ এবং বংশবিস্তারের জন্য বেশিরভাগ সময়ে আমাদের শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশকে ব্যবহার করে। কিন্তু নভেল করোনাভাইরাসটি শ্বাসতন্ত্রের নিচের দিকে এবং ফুসফুসের ভেতরে আক্রমণ করে। ফুসফুসের ACE-2 রিসিপটর প্রোটিন ব্যবহার করে তার বংশগতির আরএনএ-কে কোষের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। কোষের নিজস্ব উপাদান ব্যবহার করে ভাইরাস নিজের বংশবিস্তার করে, আক্রমণকারী কোষকে ধ্বংস করে। অন্য কোষকে টার্গেট করে। এতে ফুসফুস স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা শুরু হয়।

এখন প্রশ্ন হল করোনা প্রতিরোধে ভ্যাকসিন কবে আসবে? যদি ১/২ বছরের মধ্যে আসে তবে সেটি সেরা সাফল্যের হবে। প্রতিষেধক হিসেবে অনেক ওষুধ ও ভ্যাকসিনের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্হাপন করা হচ্ছে। বিশেষ করে যক্ষা প্রতিরোধে ব্যবহৃত বিসিজি ভ্যাকসিন করোনা সংক্রমনে বাধা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে বিসিজি টিকা গ্রহণকারী দেশগুলিতে কোভিড-১৯-এর ঘটনা প্রতি দশ লক্ষে ৩৮ জন। যেখানে বিসিজির টিকা দেওয়া হয়নি, সেখানে এই সংখ্যা দশ লক্ষে ৩৫৮ জন। বিসিজি প্রোগ্রামযুক্ত দেশগুলিতে মৃত্যুর হার প্রতি দশ লক্ষে ৪.২৮ জন এবং বিপরীতে বিসিজিহীন অঞ্চলে প্রতি দশ লক্ষে ৪০ জন।

সত্যি বলতে কি, বিসিজি টিকা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না। কারণ প্রতিটি শ্বেত বি সেল নির্দিষ্ট জীবাণুর একটি নির্দিষ্ট আকারকে শনাক্ত করতে পারে। তাই বিসিজি ভ্যাকসিন শুধু যক্ষার জীবাণুকেই শনাক্ত করে তাকে ধ্বংস করতে পারে। তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা বলছেন যে বিসিজি ভ্যাকসিন রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করার বৃদ্ধি করতে পারে। তবে এরই মধ্যে বিশ্ববাসী অবশ্য করোনা ভ্যাকসিন অনেক আশার কথা শুনেছে ।

বেসরকারিভাবে বেইজিংভিত্তিক সংস্থা সিনোভাক বায়োটেকের গবেষকরা তাদের তৈরি ভ্যাকসিন PiCoVacc-এর দুটি ভিন্ন ডোজ প্রয়োগ করেন ৮টি বানরের শরীরে। এর তিন সপ্তাহ পর, গবেষকরা সার্স-কোভ-২ ভাইরাস বানরগুলির ফুসফুসে প্রয়োগ করেন। সাতদিন পরে দেখা যায় কোনওটিরই পূর্ণ সংক্রমণ ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ধাপের ক্লিনিকাল ট্রায়ালের অংশ হিসেবে ১৬ মার্চ করোনা ভ্যাকসিন দেয়া হয় মানুষের শরীরে। এটি মানুষের মধ্যে এমআরএনএ (mRNA) ভ্যাকসিনের প্রথম পরীক্ষা। পরে রোগীরা ২৮ দিনের ব্যবধানে ভ্যাকসিনের দুটি ইঞ্জেকশন পাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা দুটি সম্ভাব্য ভ্যাকসিনের পরীক্ষা শুরু করেছেন। এটাকে বলা হচ্ছে করোনা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিস্তারিত গবেষণা। এই গবেষণায় ফেরেট (Ferret) নামে একটি প্রাণী ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পদ্ধতি মানুষ ও ফেরেটের মধ্যে একই ধরনের। মানুষের ফুসফুসের ACE2 রিসিপ্টর প্রোটিন আর ফেরেটের ফুসফুসের নির্দিষ্ট রিসিপ্টর প্রোটিনের অনেক মিল রয়েছে।

সম্প্রতি ইউরোপে প্রথম অক্সফোর্ডে ৮০০ জন মানুষের ওপরে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এদের ৪০০ জনকে দেওয়া হবে কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন। বাকি ৪০০ জনকে দেওয়া হয়েছে মেনিনজাইটিসের ভ্যাকসিন।

চ্যাডক্স ১ এনকভ-১৯ নামের একটি ভ্যাকসিনের প্রি-ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনার ইনস্টিটিউটের ভ্যাকসিনোলজির অধ্যাপক সারাহ গিলবার্ট।

শিম্পাঞ্জির সাধারণ সর্দির ভাইরাসের দুর্বল সংস্করণ (অ্যাডিনোভাইরাস) ব্যবহার করে ‘চ্যাডক্স ১ এনকভ-১৯’ উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশা, আবিষ্কৃত এ টিকা শরীরে প্রয়োগ করলেই প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি বা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হবে। ফলে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সাহায্য করবে এই ভ্যাকসিন। এ রকম সম্ভাব্য ছয়টি ভ্যাকসিন মানবদেহে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আরও ৭৭টি ভ্যাকসিন বিভিন্ন স্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লেখক : অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

