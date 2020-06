করোনা শনাক্তে যত পদ্ধতি

কোভিড-১৯ ভাইরাসটি একটি প্রোটিনের আবরণী দ্বারা বেষ্টিত থাকে, যার ভেতরে রয়েছে একটি একসূত্রী রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আরএনএ। এই আরএনএ হলো ভাইরাসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, আমাদের যেমন ডিএনএ। প্রাণীসহ মানবদেহে আক্রমণকারী এই করোনা ভাইরাসগুলোর এখনো পর্যন্ত চারটি প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে- α, β, γ এবং δ। এদের মধ্যে α এবং β প্রজাতির ভাইরাসগুলো মানুষের দেহে সংক্রমণ করতে সক্ষম। করোনা ভাইরাসগুলোর মধ্যে সার্স ও মার্স এবং এর পরেই SARS-CoV-2-এর আবির্ভাব ঘটেছে। সার্স করোনাভাইরাসের মতোই SARS-CoV-2 বা কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ঘটে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে। এখন পর্যন্ত করোনার নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক বাজারে আসেনি। তাই এই মুহূর্তে রোগের সংক্রমণ সীমিত রাখাই হচ্ছে মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশই তাদের জনগণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করছে। এছাড়া আংশিক বা পূর্ণ লক ডাউন পালন করার চেষ্টা করছে।

করোনা রোগের লক্ষণ ও উপসর্গগুলো দেখা দেওয়া মাত্রই যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষাগারে নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফডিএ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা যায় কীভাবে?

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন উন্নত গবেষণাগার থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবগুলো এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে একটা সুনিশ্চিত এবং সহজলভ্য শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং এফডিএর কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে মাত্র হাতে গোনা কিছু পরীক্ষা পদ্ধতি। বাকিগুলো এখনো বিভিন্ন পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মানবদেহে ভাইরাস শনাক্তের চারটি পদ্ধতি আছে- জিনতাত্ত্বিক RT PCR পরীক্ষা, রক্তরস পরীক্ষা, লালারস পরীক্ষা এবং মেডিকেল ইমেজিং (এক্সরে, সিটি স্ক্যান)।

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ হার এবং সংখ্যা দুটোই অনেক বেশি, তাই রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নির্ভুলতা এবং ডায়াগনসিসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো সংক্ষেপে RT-PCR। সাধারণত জিনগত উচ্চতর গবেষণার কাজে RT-PCR ল্যাবরেটরিতে বহুল ব্যবহৃত একটি পরীক্ষা মাধ্যম। যদিও এই পদ্ধতি অনেকটাই সময়সাপেক্ষ এবং অনেকগুলো জটিল পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তবু নির্ভরযোগ্য উপায় না থাকায় সারা বিশ্বকে এই RT-PCR-এর ওপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে।

মানবদেহের প্রতিটি কোষের ডিএনএতে যেমন সকল প্রকার বংশানুগতির তথ্য জমা থাকে, তেমনি ভাইরাসের এসব তথ্য থাকে আরএনএ বা ডিএনএর যেকোনো একটিতে। RT PCR-এর মাধ্যমে রোগীর দেহে ভাইরাসের আরএনএর উপস্থিতিকেই শণাক্ত করা হয়। এই পরীক্ষার জন্য নাসাগহ্বর থেকে লালা, নাকের সর্দি অথবা শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুস থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর ভাইরাসের আরএনএকে এর পরিপূরক ডিএনএ (Complementary DNA or cDNA)-তে রূপান্তর করা হয়। নির্দিষ্ট একজোড়া নির্দেশক বা প্রাইমারের সাহায্যে ভাইরাসের জিনের একটা নির্দিষ্ট অংশকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। নমুনায় যদি ভাইরাসের উপস্থিতি থাকে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা PCR-এর সাহায্যে নমুনার ঘনত্ব বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। ওই নমুনাতে যদি সত্যিই ভাইরাস থাকে, তা সহজেই RT PCR মেশিনের সেন্সরে ধরা পড়ে। কোভিড-১৯ শনাক্তের জন্য যেসব প্রাইমার ব্যাবহার করা হয়, তা মূলত ভাইরাসের দেহের বাইরের নিউক্লিওক্যাপ্সিডের জিনগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, কেন আমরা ভাইরাসের এই জিনটিকেই বেছে নিচ্ছি? পত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে করোনাভাইরাসের ছবির সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত। ভাইরাসের গায়ের কাঁটার মত দেখতে যে স্পাইক থাকে তা নিউক্লিওক্যাপসিড দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে যেসব জিন আছে, সেগুলো মানবদেহের জিনের থেকে একদমই আলাদা। তাই RT-PCR মেশিন খুব সহজেই মানুষের জিন আর ভাইরাসের জিনের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নিতে পারে। সহজেই তাই শনাক্ত করে ফেলতে পারে ভাইরাসের উপস্থিতি।

তবে PCR-এর জন্য নমুনাগুলো তৈরি করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। নমুনা সংগ্রহ থেকে শুরু করে মেশিনে বসানোর আগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই থাকে এই সতর্কতা। কোনোভাবে একটি নমুনার সঙ্গে আরেকটি নমুনা মিশে গেলে কিংবা ভুলভাবে নমুনা সংগ্রহ করলে অথবা পরিবহনের সময় নমুনাগুলো ভালোভাবে সংরক্ষণ না করলে PCR-এ ফলস পজিটিভ/নেগেটিভ ফলাফল আসতে পারে। অর্থাৎ সুস্থ্ ব্যক্তিকেও অসুস্থ্ বা অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হিসেবে শনাক্ত করে দিতে পারে। আরেকটি ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। তা হলো, সঠিক তাপমাত্রা এবং পরিবেশ। এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানগুলো (যেমন, প্রাইমার) অতি সংবেদনশীল হয়। উপযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে না রাখলে মুহূর্তেই এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ল্যাবরেটরিভেদে এই RT-PCR থেকে ফলাফল পেতে সাধারণত ৪-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। কিন্তু স্ক্রিনিং, স্যাম্পল সংগ্রহ, সঠিক নিয়মে স্যাম্পল সংরক্ষণ করে ল্যাবে পাঠানো- সব মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টার ওপরে লেগে যায়।

ডায়াগনোসিস প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাধারণ RT-PCR-এর পাশাপাশি এফডিএ অনেকগুলো সম-নীতির প্রক্রিয়াকে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে লুপ মিডিয়াটেড আইসোথার্মাল অ্যাম্প্লিফিকেশন বা ল্যাম্প অন্যতম। এ পদ্ধতিতে একসঙ্গে ছয় ধরনের প্রাইমার ব্যবহার করে এক ধরনের লুপ তৈরি করা হয়। এই লুপ ডায়াগনোসিস প্রক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে থাকে। এই পদ্ধতির সাহায্যে ৩০-৪০ মিনিটেই রোগ শনাক্তকরণ সম্ভব। এছাড়াও ডিএনএ এন্ডুক্লেজ টার্গেটেড ক্রিসপার ট্রান্স রিপোর্টার নামে পদ্ধতিও ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা ল্যাম্পের সঙ্গে যুগপৎ কাজ করে। তবে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত RT-PCR এবং উপকরণগুলো তুলনামূলক সহজলভ্য, তাই এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ দেশেই রোগ নির্ণয়ে এই পদ্ধতিই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ শনাক্তের RT-PCR ভিত্তিক পরীক্ষার এককটি বড় সমস্যা রয়েছে। তা হলো, নমুনা সংগ্রহ। যে উপায়ে নাসাগহ্বর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তা অনেকটাই জটিল। আর এজন্য একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই নাসাগহ্বরের ভেতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করার সময় রক্তপাত হবার আশঙ্কা থাকে থাকে। তাই যেসব রোগীর প্লেটলেট কম অর্থাৎ থ্রোমবোসাইটোপেনিয়ায় আক্রান্ত যাঁরা, তাঁদের ক্ষতস্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাঁদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে করোনা শনাক্ত করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া নমুনা সংগ্রহে নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর বেশ কাছাকাছি যেতে হয়। তাই তাঁরাও সংক্রমণ ঝুঁকিতে থাকেন থাকেন। এসব প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটা সহজ এবং নিরাপদ পরীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রুটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক অন্যরকম একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করছেন। তাঁরা অবশ্য নমুনা হিসেবে রোগীর লালা ব্যবহারের কথা বলছেন। RT-PCR পদ্ধতিতে একজন রোগি শনাক্ত করতে যে সময় লাগে, নতুন এই পদ্ধতিতে সমান সময়ে কয়েক হ্জার রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা যাবে। সেটা নাকি RT-PCR পরীক্ষার সমান দক্ষতায়। এই গবেষকদের দাবিকে সমর্থন করছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। সম্প্রতি এফডিএ-ও এই পদ্ধতিটিকে তাদের অফিসিয়াল অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা চেম্বারে বসেই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর লালা বা থুথুর নমুনা থেকে করো শনাক্ত করতে পারবেন।

আরেকটি ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো র‌্যাপিড ডিটেকশন কিট। এগুলো মূলত সেরোলজিক্যাল বা রক্তরস নির্ভর পদ্ধতি। অনেক দেশ RT-PCR এর পাশাপাশি এই সব র‌্যাপিড ডিটেকশন কিট ব্যবহার করছে বা করার চেষ্টা করছে। এগুলো অ্যান্টিবডিনির্ভর ডটস্পট পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় চিপ আকারের একটি ছোট ডিভাইস। রোগীর শরীর থেকে সামান্য পরিমাণ রক্ত নিয়ে সেই ডিভাইসের সাহায্যে করোণার উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। অনেকটা ডায়াবেটিস পরীক্ষার মতো ব্যাপার। তবে, এক্ষেত্রে রক্তের সাথে একপ্রকার কেমিক্যাল মিশিয়ে নিতে হয়। সেই কেমিক্যাল কিটগুলোর সঙ্গে আলাদাভাবে বোতলে সরবরাহ করা হয়।

সাধারণত মানব দেহের জন্যে বাইরে থেকে প্রবেশ করা ভাইরাসগুলো এক ধরনের অ্যান্টিজেন। এর বিরুদ্ধে আমাদের শরীরের অ্যাডাপ্টিভ ইমিউন রেসপন্স প্রথমে IgM এবং পরে IgG নামক অ্যান্টিবডি তৈরি করে। এসব কিট মূলত ভাইরাস আক্রমণের পর মানবদেহে উৎপন্ন এই IgM এবং IgG অ্যান্টিবডিকেই শনাক্ত করে। তবে এসব কিটের সক্ষমতা শতকরা ৩০ ভাগেরও কম। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরির সময়কাল। সাধারণত অন্য কোন কারণে শরীরে আগে থেকেই IgM-এর উপস্থিতি থাকতে পারে। শরীরে এর উপস্থিতি যে শুধুমাত্র করোনার কারণেই হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই এক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে IgG অ্যান্টিবডির ওপর। কিন্তু ভাইরাস সংক্রমণের পরে ক্ষেত্রবিশেষে এটি উৎপন্ন হতে হতে ১৪-২১ দিন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। তত দিনে হয়তো রোগীর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলে যেতে পারে। প্রথমদিকের কিটগুলোতে রক্তরসের মাধ্যমে শুধু মাত্র অ্যান্টিবডিকেই নির্ণয় করার ব্যবস্থা ছিল। পরে কিটগুলোতে SARS-CoV-2-এর অ্যান্টিজেনের অংশ শনাক্ত করার ক্ষমতাও যোগ করা হয়েছে। এসব কিট এখন বিভিন্ন পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রয়েছে। সময়ই বলে দেবে এদের কার্যকারিতা কতটুকু।

চতুর্থ পদ্ধতিটা হলো রেডিও ইমেজিং পদ্ধতি, ঠিক যেমনটা সিটি স্ক্যানে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ফুসফুসের একটি পরিপূর্ণ ছবি ধারণ করা হয় নিয়ন্ত্রিত এক্স-রের মাধ্যমে। কোভিড-১৯ একটি ভাইরাল নিউমোনিয়া এবং এর প্রধান সংক্রমণ ক্ষেত্র হলো মানবদেহের ফুসফুস। তাই এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভাইরাস দ্বারা তৈরি ক্ষত চিহ্নিত করা হয়। ভাইরাসগুলো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে এই ক্ষতগুলো সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সেটা খালি চোখে অথবা ম্যাথমেটিক্যাল সফটওয়্যারের মাধ্যমে চিহ্নিত করেন। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের গবেষকেরা এই পদ্ধতি নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা করছেন। এই পদ্ধতির প্রধান সমস্যা হলো, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত সম্ভব নয়। শতকরা ২৫ থেকে ৮০ ভাগ রোগির ক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর লক্ষণগুলো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। তাই এই পদ্ধতিতে সবার রোগ শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। তাই রোগ নির্ণয়ে এর সফলতা ৩০ শতাংশেরও কম। তবে যেসব রোগীর অবস্থা গুরুতর, তাদের জন্য এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে রোগীর ফুসফুসে প্রদাহ এবং সংক্রমণের মাত্রা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ইতিহাসের সব যুগে বিভিন্ন শতকে এই ধরনের ভয়াবহ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেই দুর্যোগে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরা ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভুত হয়ে এসব মহামারীর প্রকোপ থামিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে মানব সভ্যতাকে নতুন জীবন দিয়েছেন বার বার। কোভিড-১৯-এর এই মহামারীতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা জয়ী হবেন সে আশার করাই যাই।

এ. এইচ. এম. নুরুন নবী, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আশীষ দাস ও শময়িতা সাইদ, পিএইচডি গবেষক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

