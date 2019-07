হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার পক্ষ থেকে ২০ জুলাই ‘Explore Yourself’ নামে একটি Career Development বিষয়ক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার এবং প্রফেসর ড. মো. আরিফুজ্জামান।

প্রোগ্রামে তিনটি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল।

1. HSTU genius (এটা মূলত একটি কুইজ প্রতিযোগিতা যেখানে বাংলা, সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি, মানসিক দক্ষতা, আইসিটি, গণিত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল)

2. Innovative Thinker (এখানে অংশগ্রহণকারী সবাই সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দেশের উন্নয়নের জন্য তাদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করেছে)

3. Presentation (Presentation topic: How can well upgrade our university into world ranked No. One University)



পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেজিস্ট্রার প্রথম আলো বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, এ ধরনের প্রোগ্রাম অংশগ্রহণকারীদের উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হবে এবং এ ধরনের প্রোগ্রামই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দরকার।

প্রতিটি ইভেন্টের ১ম, ২য় এবং ৩য় বিজয়ীদেরকে ক্রেস্ট, মেডেল, গিফ্ট এবং সব প্রতিযোগিদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।



সভাপতি

প্রথম আলো বন্ধুসভা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।